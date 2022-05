Renfe denunciarà a tots aquells implicats en la protesta del moviment juvenil Batec que no paguin per accedir al servei perquè és "un frau en contra de tots". La protesta ha començat aquest dimecres amb motiu de la "mala qualitat" del servei de Renfe. "Les constants avaries, els retards i la manca de finançament ferroviari a Catalunya" han portat a la vaga indefinida que ha dut al precinte dels torns de sis estacions a Barcelona.

El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, afirma que entenen les queixes, però lamenta que no hagin trobat cap altra via de protesta. Ja la setmana passada van dur a terme una primera actuació a Arc de Triomf bloquejant amb cinta aïllant les barres d'accés. Batec afirma que també protesten per altres "dificultats" a l'Estat, com l'accés a l'habitatge o una feina en bones condicions.

Renfe afirma que fa un "esforç important" en inversions Renfe declara que s'està fent un "esforç important" en inversions i lamenten que els manifestants "no hagin trobat cap altra via de protesta". "Entenem que els viatgers puguin protestar i reclamar millores en el sistema, per a això disposen de multitud de canals per a fer-ho", ha afirmat Antonio Carmona en una entrevista al Cafè d'Idees. Malgrat això, el portaveu confirma que no s'ha previst aplicar cap mesura en contra de la protesta de Batec. "Hem restat a l'espera del que ens ha marcat el titular del servei", diu.



Antonio Carmona, portaveu RENFE a Catalunya, explica que faran la denúncia administrativa als implicats en la protesta de @batec_cat d'avui.



El portaveu afirma que faran la denúncia administrativa a tots els implicats en la protesta que se saltin els torns, perquè "Renfe és un servei públic i el paguem entre tots els catalans i catalanes". També ha assegurat que parlen constantment amb la Generalitat: "No puc entrar a què el vicepresident se solidaritzi amb Batec".

Sis estacions amb els torns precintats Les accions per a no pagar en Rodalies impulsades pel col·lectiu Batec i precintar torns s'han efectuat en sis estacions de la xarxa, segons Renfe. Aquestes són: Badalona, Vilassar de Mar, Granollers Centri, Sabadell Centri, Sant Feliu de Llobregat i Calella. En aquest sentit, la portaveu del moviment, Antònia Maria Dols, ha valorat "molt positivament" les accions. "Estem molt contents, esperem que pugui seguir creixent", ha afirmat durant el programa Cafè d'Idees amb Gemma Nierga.



��️ "Estem molt contents, esperem que pugui seguir creixent", diu la portaveu @antoniamdols.



Segons el moviment, han obert les portes també de Passeig de Gràcia, La Garriga, Bellvitge, Garraf, Girona, Vilafranca del Penedès, Martorell i Castellbisbal. A més, han encartellat les estacions de Cervera, Bellpuig, Tàrrega i Castellnou de Seana, on no hi ha portes. Dols ha explicat que l'objectiu és "posar sobre la taula" la falta d'inversions i "que qui es tingui d'asseure en la taula i negociar, que ho faci". Fons de Renfe han explicat que els Mossos d'Esquadra han enviat un agent en el centre de control de seguretat de Renfe a Barcelona per a determinar les accions a realitzar.

Seguiment "mínim" Tot i que els impulsors de les accions afirmen que la convocatòria és un èxit, Renfe ha assegurat que el seguiment és, de moment, "mínim". Batec xifra en una vintena les estacions amb els torns oberts aquest dimecres al matí i espera que el nombre creixi al llarg de la jornada. "Les portes de moltes estacions han estat obertes i creiem que molta gent ha pogut accedir sense pagar, que era el nostre objectiu", ha destacat Dols. A l'estació de Passeig de Gràcia, molts passatgers han validat igualment el bitllet encara que els torns estiguessin oberts. A més, alguns desconeixien el motiu del precinte i del moviment Batec i molts usuaris tenen abonament, circumstància que no permet deixar de pagar.