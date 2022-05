La lluita de la família Jubany per arribar a la veritat

Gràcies a la incansable lluita de la família d'Helena Jubany per esclarir el crim, el jutge que instrueix el cas va ordenar fa unes setmanes que es repetissin les proves d'ADN a les pertinences de la jove. L'objectiu seria comparar-les amb el material genètic de l'únic investigat actualment, Xavier Jiménez, que va quedar en llibertat el 22 d'abril després de declarar davant del jutge.

El magistrat també ha cridat a declarar en qualitat de testimonis, previsiblement de cara al setembre d'aquest mateix any, dues persones més, el cap de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i una persona de l'entorn de Jiménez, que podria aportar novetats sobre la seva coartada la nit dels fets.

També es demanarà a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses dades sobre les mostres preses a les parts íntimes de Jubany , on d'entrada no s'hi havia localitzat restes d'esperma.

Ara, el magistrat ha decidit, lluny d'arxivar el cas, demanar noves proves, aprofitant els avenços tecnològics i els nous indicis que hi ha sobre la taula. Així, reclama d'ofici a la Diputació de Barcelona correus electrònics i documents de Jiménez per a dur a terme la prova filològica, i determinar si algun dels anònims es van escriure de manera similar a l'estil de l'investigat.

Jiménez va ser cridat a declarar en qualitat d'investigat el 22 d'abril per la mort d'Helena Jubany, i, només responent al seu advocat, va negar qualsevol implicació en els fets que van acabar amb la vida de la bibliotecària de Mataró. La seva declaració responia a la presumpta connexió establerta a partir de l'informe cal·ligràfic de la policia espanyola entre un correu electrònic que es va obtenir del disc dur de l'ordinador de Jubany i els anònims que va rebre els dies 17 de setembre i 9 d'octubre d'aquell mateix 2021, que provindrien de persones diferents.

Una família que vol descansar en pau

Per la seva part, la família de Jubany valora "molt positivament" la interlocutòria, un cop el jutge fonamenta i argumenta els indicis que vinculen Jiménez amb l'assassinat i acorda continuar investigant el crim. "Mantenim oberta l'esperança que es trobin vestigis d'ADN a la roba de l'Helena, tot i que som conscients que no hi ha garanties d'èxit", admet Joan Jubany, germà de la víctima.

En una entrevista al programa Cafè d'Idees, Jubany creu que un possible mòbil del crim podria ser que Jiménez s'hagués enamorat de l'Helena i ella no li fes cas. Ho hauria intentat amb uns missatges anònims després, per cridar la seva atenció. Una altra hipòtesi serien els gelos de la Montserrat Careta.

"No descarto que la intenció fos matar-la des del primer moment".



Joan Jubany ens parla de les hipòtesis sobre la mort de la seva germana Helena Jubany.



�� https://t.co/FApYVEMqlb

— Cafè d'idees, May 11, 2022

Lamenta que inicialment van topar amb un jutge instructor que va "encallar la investigació" i "no va estirar els fils". Ara, però, tenen totes les esperances posades en l'anàlisi d'ADN de la roba.

La família vol descansar i tancar el dol que porten arrossegant 20 anys. Necessiten saber què va passar amb l'Helena i perquè van posar fi a la seva vida.