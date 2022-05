L'Ajuntament de Barcelona oferirà l'electricitat que generen les plaques fotovoltaiques a l'espai públic als veïns del voltant. Per a les famílies vulnerables, el servei serà totalment gratuït. Però també podran gaudir-ne altres famílies i inclús els petits comerços, que podran arribar a estalviar fins a un 25% del que paguen ara. En total són 11 pèrgoles que podran donar servei a uns 1.010 nuclis familiars.

El consistori qualifica la iniciativa de “pionera” i arriba en un context on les famílies s'han vist afectades per l'encariment de l'energia per la crisi d'Ucraïna. Així, l'ajuntament calcula que es pugui cedir a cada unitat familiar 500 W d’energia solar en règim d’autoconsum compartit. A més, el projecte podria anar més enllà i arribar a les 3.000 unitats familiars en una segona fase.

Qui se'n pot beneficiar? Qualsevol persona pot accedir a l'energia generada per les pèrgoles municipals, però les famílies amb menys recursos tindran prioritat. Els criteris que ha establit l’Ajuntament són que, per accedir-hi, caldrà tenir un contacte de subministrament elèctric de baixa tensió, amb un comptador que es trobi a prop de les plaques fotovoltaiques, és a dir, a una distància màxima de 500 metres. 01.35 min Les claus per ser més eficients davant el rebut de la llum | Climent Sabater Però s’aplicaran els criteris de vulnerabilitat i necessitat i, en cas que fos necessari, es farà un sorteig i es crearà una llista d’espera. Serveis Socials seran els encarregats de transmetre la informació a les famílies de baixos recursos interessades. El servei per elles serà gratuït durant, almenys, un any. La resta de persones i empreses que s’hi puguin connectar pagaran l’energia a preu de cost.