¿Qué opinó Paco de Lucía del 'Algo pequeñito' de Eurovisión?

Daniel Diges representó a España en Eurovisión 2010 con Algo pequeñito, una canción inolvidable para el público español que, sin embargo, no logró pasar del decimoquinto puesto en el Festival. Tal vez lo que más se recuerde de aquella actuación fue la aparición del espontáneo Jimmy Jump, cuyo boicoteo hizo que Diges tuviera que hacer un segundo intento una vez finalizadas todas las interpretaciones.

Sin embargo, en La Noche D hemos conocido una anécdota relacionada con aquella actuación gracias a la también eurovisiva Massiel. Una reacción muy especial al talento de Daniel Diges de parte de un auténtico maestro de la música de nuestro país y de los más respetados en el panorama internacional, el difunto Paco de Lucía.

“Ese día era el bautizo de la primera nieta de Paco de Lucía. Estábamos en el jardín de su casa viéndote cantar y Paco de Lucía dijo que eras buenísimo, que lo sepas”, revela Massiel a un Daniel Diges que recibe emocionado la anécdota.

La aparición del célebre espontáneo Jimmy Jump y su barretina en plena interpretación de Daniel Diges ha quedado para el recuerdo como un momento de tensión: “Me asusté un poquito, era como una ensoñación en la que te vienen muchas cosas a la vez, no sabía qué hacer”, reconoce Daniel. “Estaba tan concentrado en mirar la luz roja (de las cámaras) que aquello me salvó”.

Una carrera impulsada por Eurovisión

“Yo creo que me ayudó. Lo siguiente que hice fue Los Miserables. Creo que tuve suerte al elegir un musical tan serio. Dentro de los musicales me he hecho un nombre y, aunque el talento ayuda, es verdad que la gente que venía a verme porque me había visto en Eurovisión, me veía ahí y, si le gustaba el mundo del musical, ya venía al siguiente”.

Diges se inició como modelo con "13 o 14 años" y "con alguna mechita que otra". Empezó a cantar "muy tarde, con 23-24 años, pero tocaba el piano desde muy jovencito, de oído”. En la actualidad, forma parte del elenco del musical Kinky Boots y representa también Cineman, "un concierto sinfónico teatralizado, con humor mezclado con una orquesta de 20 músicos". En él, por primera vez, canta con él sobre el escenario su hijo Galileo, de 13 años.