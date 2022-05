Daniel Diges: "'Kinky Boots' es una celebración a la libertad"

Kinky Boots es uno de los grandes musicales de los últimos tiempos. Hace diez años se estrenó en Chicago y un año más tarde llegó a Broadway. Este musical con música y letras de Cyndi Lauper está basado en la película británica con mismo nombre (2005) y durante este tiempo ha recorrido grandes ciudades del mundo como Reino Unido, Alemania, Australia, Canadá, Argentina, entre otras. Basado en hechos reales, habla de la identidad de género, la discriminación y la crisis. Desde el 27 de abril y un elenco español encabezado por Daniel Diges estará hasta el 12 de junio en el Teatro Calderón de Madrid.

"Actualmente, yo creo que es lo más fuerte que he hecho. A nivel texto es lo que más me gusta, lo que más me ha gustado hacer. No te imaginas esas dos personalidades así. Al final es como eso que empieza siendo un tío muy perdido, no sabe dónde está y después sigue siendo un tío muy perdido y muy frustado", explica el cantante en De pe a pa.

Daniel se mete en la piel de Charly, el hijo de un zapatero artesano que no se siente atraído por el negocio familiar y decide partir a Londres. Pero el fallecimiento de su progenitor le obliga a hacerse cargo del negocio y en su vida se cruza Lola, una drag queen que tiene un problema con los altítsimos tacones de sus botas largas. Dos personas de mundo distintos que nos invitan a abrazar las diferencias.

"Es una celebración a la libertad, a ser quien quieras ser y sobre todo a querer a la gente como es en todos los sentidos y a entendernos y a ver que lo diferente y a lo diferente es guay. Yo tengo un hijo autista y es maravilloso, es muy bonito ser diferente. Es verdad que en la sociedad a veces no asumimos que otra persona pueda ser diferente a nosotros y es como que nos crea rechazo", argumenta a Pepa Fernández.

Lo mismo ocurre con las drag queen. La obra se basa en una historia real y son los primeros zapatos transgénero que se hicieron en Londres. "Este hombre que se llamaba Charly le pasó exactamente lo mismo con una drag queen. Es una historia real y claro, eso es querernos y aceptarnos.

Más de 100 pares de zapatos Esta representación cuenta con más de 100 pares de zapatos, de botas de mujer con diseños diferentes y algún que otro matiz. Cada actor tiene un tacón especial. "Cada tacón tiene un peso para un peso y altura. Cuando mi personaje conoce a Lola y le lleva zapatos de mujer, ven que son botas de mujer con tacón hecho para mujer y le dice 'eso es un error hay que crear unas botas'. Entonces ahí fue cuando se inventó que el tacón tuviera como más peso y que aguatara como toda la bota. Y es súper curioso". Aunque Kinky Boots también esconde alguna escena complicada, la de las cintas transportadoras. Daniel piensa que eso ha sido lo más difícil. "Las trajeron de Argentia y se paraban muchísimo. No os podéis ni imaginar para hacer la coreografía. Nerviosísimo ya porque una se paraba. Tenemos plan A, plan B y plan C con las máquinas. Si se para esta hay que quitarla y ponerla aquí. Entonces lo vamos gritando según va pasando algo. Ahora lo tenemos que hacer como si corriéramos. Pero al final es espectacular".