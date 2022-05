La Generalitat es compromet a integrar més de 20.000 ucraïnesos

La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha rebut aquest dissabte una delegació de diputats ucraïnesos. Alsina els ha expressat el "compromís" del Govern per la integració dels més de 20.000 refugiats que han arribat a Catalunya, així com la solidaritat i el suport al poble i institucions ucraïneses.

La consellera ha explicat que ha estat una trobada "molt intensa i productiva", que ha servit per explicar-los totes les accions empreses pel Govern des que va esclatar la guerra.

La missió parlamentària estava formada pels diputats Nekliudov Vladen, Vahnier Viktoriia, Lada Bulakh i Olga Sovgyria. Aquesta última ha agraït la solidaritat catalana i ha insistit en reclamar a Europa més armes i la integració ràpida d'Ucraïna a la Unió Europea.

D'altra banda, la consellera ha destacat la importància d'haver conegut de primera mà com s'està vivint la situació política a Ucraïna i l'intercanvi d'experiències entre les dues delegacions per continuar construint "ponts" . Alsina ha detallat que els diferents departaments del Govern continuen coordinant de manera setmanal totes les accions que es fan per donar suport a la comunitat ucraïnesa i s'ha tornat a posar a disposició de les institucions ucraïneses en allò que necessitin.

Agraïment dels diputats

La portaveu del grup, Olga Sovgyria, ha explicat que es troben a Espanya per conèixer de primera mà com viuen els refugiats. Barcelona és la primera parada i més tard aniran al País Valencià i a Madrid. La diputada ha expressat el seu agraïment a l'estat espanyol per l'acollida. Ha assegurat que l'objectiu final és guanyar la guerra i que tots aquests refugiats puguin tornar al seu país. Per tal que això passi, ha demanat a l'Estat, i a la Unió Europea, que doni "moltes armes". També ha reclamat el suport espanyol a la integració d'Ucraïna com a membre de la UE: "Ara Ucraïna defensa els principis i valors de la UE".