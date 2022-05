S'investiga la mort d'un jove després de ser apunyalat a Pineda de Mar

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un jove de 18 anys a Pineda de Mar (Maresme). Els agents van rebre un avís al voltant de dos quarts de nou del vespre d’aquest dijous, de què hi havia un jove inconscient a la via pública amb signes de violència per arma blanca.

Segons l’Ajuntament de Pineda de Mar, la víctima hauria estat agredida amb una ganivetada al pit en el marc d’una baralla multitudinària que es va produir a la localitat. Fins al lloc s’hi van desplaçar diverses dotacions de la Policia Local, Mossos d’Esquadra així com el Sistema d’Emergències Mèdiques. Els intents per reanimar-lo no van resultar i van confirmar allà la seva mort.

“Investiguen la mort d’un jove per arma blanca en una baralla multitudinària a Pineda de Mar.



La policia treballa per determinar les circumstàncies del fet | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW https://t.co/mKAHmat5iF pic.twitter.com/Z1L0Tdxsap“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 6, 2022