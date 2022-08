Espais amplis o estrets, carregats o minimalistes, lluminosos o foscos, amb personalitat o sense. Al capítol d' Helvètica dedicat al disseny d'espais la Flora Saura recorre espais de tota mena, però, sens dubte, el més juganer és el que visita amb l'interiorista Isern Serra: la sala permanent del museu Cosmocaixa.

Li va arribar el projecte a les mans a través d'un concurs que va fer amb un gran equip: una part es va encarregar de l'apartat de contingut i l'expert i els seus companys es van encarregar del disseny d'aquest espai. En tot, també hi van participar els comissaris de cada àrea del museu i van treballar conjuntament gairebé dos anys i mig per arribar a l'escenari d'avui dia. El resultat ha estat un cosmos científic on "tots els elements i interaccions han estat pensats tenint en compte com la canalla aprendria el contingut en cada mòdul". L'espai està organitzat seguint un relat que passa per tres grans zones: Kósmos, Evolució i Fronteres del coneixement.

Cosmocaixa RTVE Catalunya

La nostra història La zona de Kósmos explica des del Big Bang a les lleis de la Terra i com es formen els planetes; la d'Evolució se centra en com neix i evoluciona la vida, amb el bosc inundat de fons; i la zona de Fronteres del coneixement va del cervell a totes les invencions de l'ésser humà. Si dones una volta per aquests espais, segurament et sorprendrà veure una gran campana que representa el Big Bang... Per què? Serra explica que "els científics expliquen aquest fenomen a través d'una gràfica que té forma de campana i on es representa el temps i l'espai". L'expert i el seu equip van agafar aquesta forma i la van convertir en un objecte on, dins, hi ha una petita peça audiovisual que a través de mirall explica l'infinit de l'univers. És hipnòtic! Cosmocaixa RTVE Catalunya