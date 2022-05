Un centre d'estètica estafa suposadament 400 clients

L'Agència Catalana de Consum investiga una possible estafa a més de 400 persones a través d'una cadena d'establiments d'estètica, Med&Laser, que ha tancat les clíniques a Catalunya. Els clients haurien perdut els diners o s'han quedat a mitges amb tractaments ja contractats. Consum està realitzant les gestions corresponents per a saber la situació de l'empresa, ja que ha desaparegut sense deixar cap rastre.

Aquest centre de tractaments làser i corporals es trobava al Centre Comercial d'Alcampo de Sant Boi (Baix Llobregat), així també com en altres sucursals de la mateixa empresa en diferents poblacions catalanes.

Una de les afectades és Cristina Moreno , qui assegura que va finançar 1.250 euros sense interessos per un tractament de depilació làser. Segons ella, a la quarta de les 12 sessions, va començar a sospitar de l'empresa d'estètica quan no li van donar les ulleres de protecció.

De cop i sense avís, Med&Laser ha tancat les quatre clíniques que tenia a Catalunya i més de 400 clients s'han quedat sense tractament i sense els diners. Alguns havien pagat per avançat i altres amb un finançament per quotes i han confirmat que el tancament ha estat sobtat i "sense avisar ningú".

Primer pas, reclamar a l'empresa

L'ajuntament de Sant Boi, on es trobava un dels centres, han empatitzat amb les víctimes i han donat una sèrie de pautes per fer front a la situació. Els afectats que havien pagat els tractaments sense haver-los rebut haurien de recopilar tota la informació d'aquesta empresa i el servei que suposadament oferia, com contractes, factures i publicitat, per a posteriorment reclamar en l'adreça de correu electrònic de Med&Laser.

L'Agència Catalana del Consum també recomana que, abans de presentar-los una reclamació, primer ho facin per escrit a l'empresa i al banc.