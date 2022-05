Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà entrevista a la periodista Gemma Nierga!

Exercici i projectes

En Cesc comença l'entrevista parlant de la seva admiració per la Gemma, cosa que ella reciproca: “L'admiració és mutua! El matí que et vaig descobrir, a 'Muévete en casa', va ser una troballa. Vaig dir-me 'he trobat l'home de la meva vida!'”.

“I abans no estaves tan enganxada?”, pregunta en Cesc. “No! Jo sempre he fet veure que volia fer gimnàs, però en realitat mai n'he fet gaire. He ballat, però no he fet gimnàs. I amb tu, vaig descobrir que podia fer-ne una mica!”.

“Abans no tenies aquest hàbit?” “De molt joveneta havia ballat, de no tan joveneta havia intentat fer gimnàs, i sempre sortien les lesions. Per això és tan important el camí que començo allà, perquè allà me n'adono de que puc fer un entrenament a la meva mida. M'encantava quan deies 'venga, bebe agua!'. Jo parlava amb tu!”, riu la Gemma.

“Això, que ho estic dient una mica en broma, és brutal!”, segueix la Gemma. “Que la tele pública fes aquesta funció de servei en un moment de confinament on ens trovàbem desamparats. A les 9 del matí, apareixies tu i d'alguna manera ens deies 'mou-te! No et quedis al sofà!'”. “I aquí estàs!”, destaca en Cesc amb un somriure.

“Quins projectes tens ara en ment?” “Continuar amb el meu programa, el meu Cafè d'idees. És ara mateix el meu projecte vital, perquè ens va molt bé i estem molt contents. Cada dia seguim l'actualitat, i això és molt esgotador, però a la vegada és un exercici gimnàstic com el teu! És cada dia, i no pots perdre el ritme ni les pulsacions, perquè llavors et despistes”.

“I a nivell personal? Quines són les teves aspiracions, i com desconnectes?” “Aquesta és la pregunta que més por em fa, i és perquè no desconnecto. Saps quan desconnecto? Quan me'n vaig al gimnàs. És la única cosa que fa que desconnecti: de l'actualitat, del programa, de les entrevistes...”.

“De deixar el telèfon?” “Sí! Jo vaig a la sala de gimnàs sense telèfon. És que veig molta gent amb telèfon! Jo no: jo el deixo, modo avión, i me'n vaig a la meva sala a fer gimnàs i a ballar jazz dimarts i dijous. I és l'únic moment que de veritat desconnecto! I és que et sents volar. Aquell mite de generar endorfines és espectacular, jo ho estic comprovant”.