Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà entrevista a la cantant i ex-companya d'Operación Triunfo, Samantha Gilabert!

Música i poesia

En Cesc obre la conversa amb una senzilla pregunta: “Com estàs?”. “Jo estic bé”, respon la Samantha, “en el sentit de que estic convençuda del que faig i com ho faig. Amb el meu equip tenim una relació molt bonica, on confiem els uns en els altres i ens recolzem, i ara estem fent música i més música!”.

“Estàs treient nous singles”, destaca en Cesc. “Música en català i en castellà, que vas combinant una mica com a declaració d'intencions. Explica'm!”. “Jo vaig fent música”, diu la Samantha. “Si ix en valencià, guai, i si ix en castellà, guai. Ahir vaig estar composant amb Àlex Pérez, que és català, i ens va eixir un tema en castellà”.

“Ell venia amb una idea, i jo la vaig escoltar i dir 'podem estirar el fil moltíssim i treure un tema de com em sent realment'. Perquè ara tota la gent del poble també em coneixen més, desprès de veure'm a l'acadèmia tots els dies, però realment mai hem tingut tant contacte. Jo segueixo sent la mateixa, potser els que heu canviat sou vosaltres, o heu canviat la meva percepció”.

“Fa uns anys, al 2015, vas treure un poemari: 'Temps'”, comenta en Cesc. “Fa poc has tret 'Mi refugio'. Com et surt aquesta inquetud pels poemes?”. “Jo tenia en ment que la poesia era com versos, rima antiga... Però després vaig descobrir una manera d'escriure poesia, i de llegir-la, que em va flipar”.

“Potser és una manera de desconnectar?”. “És una manera de desconnectar i, sobre tot, de connectar amb els meus sentiments”.

“'Mi refugio' és OT”, aclareix la Samantha. “El vaig escriure pràcticament dins. Vaig conèixer una Samantha que no coneixia, una súper-poderosa, que confiava moltíssim en ella mateixa a nivells que jo no sabia”.