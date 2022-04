Aquesta setmana a Fitmés, en Cesc Escolà entrevista a l'exjugador d'handbol blaugrana Víctor Tomàs!

Inicis i retirada

En Cesc inicia la conversa, impressionat: “Encara no sóc conscient que estic davant d'una llegenda! Com et sents després d'haver estat guardonat amb el premi de Jugador Llegendari?”. “Home, content pel guardó”, respon en Víctor, “però jugador llegendari vol dir que ja estàs acabat. Estàs retirat, se t'ha acabat lo bo, però evidentment molt agraït”.

“Realment hi ha una curiositat”, comenta en Víctor. “Amb 17 anys vaig rebre el premi al Jugador Revelació, quan començava la carrera, i ara al final de la carrera he rebut aquest”. “Vas començar amb 18 al Barça?”, pregunta en Cesc. “Vaig debutar amb 17, i la meva primera temporada com a jugador de primer equip va ser al 2002-2003, fins a la retirada en plena pandèmia”.

“Fa gairebé dos anys, a punt de cumplir els teus 35, que per culpa d'un problema cardíac et vas haver de retirar quan no t'ho havies imaginat mai. Vas haver de prendre una decisió molt important. Com et sents?” “No ho porto massa bé”, admet en Víctor. “Tinc un problema que es diu bloqueig auriculoventricular. És un problema del sistema elèctric del cor que fa que el ritme cardíac, amb la pràctica esportiva d'alta intensitat diària, vagi cada vegada més lent i amb un ritme més baix”.

“Però jo no noto res”, segueix en Víctor. “Em sento bé físicament, puc fer esport a nivell més recreatiu... Però no ho porto massa bé perquè a nivell psicològic, al no notar res, vaig a veure un partit d'handbol i jo sento que puc jugar. I és dur”.

“En quin punt et trobes ara mateix? Què estàs fent?” “Ara mateix estic treballant al club, al Futbol Club Barcelona, i apart d'això he començat la meva propia agència de representació de jugadors, i la veritat és que força content amb aquest nou projecte”.