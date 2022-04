Les càmeres de seguretat han estat clau per esclarir com es va produir la brutal violació d'Igualada. L'auto del jutge relata amb duresa la persecució i abandonament que va patir la víctima.

La persecució dura, com a mínim, tres minuts. Les imatges captades per les càmeres de seguretat mostren a la menor, que havia sortit de la discoteca Èpic, i l'investigat al darrere. Cada cop més a prop, accelera. Ella entra al carrer Països Baixos. Ell també. Passen 20 minuts dels quals no hi ha imatge.



Segons el jutge, és quan l'investigat hauria atacat a la menor per sorpresa. Brutalment. Violant-la i colpejant-la amb força amb una barra de ferro. Després es va endur l'abric, el vestit i la seva roba interior. "La va deixar abandonada a terra, inconscient, nua, a un lloc fred, inhòspit, sense trànsit de persones. Si no hagués estat assistida, hauria mort".



Posteriorment, el sospitós torna a ser captat caminant en direcció a Igualada. Aquí s'aprecia amb detall com anava vestit aquella matinada. Aquesta mateixa roba és la que van trobar a l'escorcoll a casa seva amb restes d'ADN de la víctima. Les càmeres no van captar ningú més al carrer dels fets: hauria actuat sol.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, explica com els Mossos van haver de fer seguiment de més de 100 càmeres de seguretat.

“�� El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, apunta que els Mossos han fet seguiment de 150 càmeres per comprovar el recorregut del detingut per l'agressió sexual a Igualada | @RTVECatalunya pic.twitter.com/pQAT3x5EGR“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 29, 2022

Perfil altament perillós i amb antecedents Segons el jutge "és un home sense arrelament familiar ni social que porta una vida solitària, sense llaços socials estables". Assegura que pels seus antecedents, la violació de la seva germana menor, té un pronòstic d'alta perillositat. Aquella mateixa nit, un grup d'onze joves van protagonitzar un altercat a Igualada provocant danys a un vehicle estacionat. Els agents van indagar sobre aquest incident i van localitzar unes imatges on havien quedat gravats els fets. Un dels joves duia la mateixa roba que portava el principal investigat però es tapava amb la seva caputxa, de manera que no se'l podia reconèixer. “�� El conseller Elena assegura que les imatges d'una baralla entre el detingut i una altra persona han permès tirar del fil per seguir amb la investigació del cas de l'agressió sexual a Igualada | @RTVECatalunya pic.twitter.com/8X1nFhhpof“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 29, 2022 Tant la reconstrucció del recorregut feta pels Mossos com la geolocalització dels mòbils dels dos aquella matinada, són indicis sòlids que apunten al sospitós com a autor de la violació i l'intent d'assassinat. “La Unitat Central d’Agressions Sexuals va identificar el presumpte autor de l’agressió sexual d’Igualada després de visionar imatges de la nit dels fets de 155 càmeres de videovigilància https://t.co/L0PxiK358g pic.twitter.com/FGTPHPeSvY“ — Mossos (@mossos) April 29, 2022