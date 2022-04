La Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència ha rebut una mitjana de 2 casos diaris en el seu primer any de funcionament. En concret ha atès 843 casos, segons dades del Departament d'Educació. Els tipus més freqüents de violències són: l'assetjament entre alumnat (36%), maltractaments per part d'un adult (27%) i violència masclista (24%). També hi ha hagut casos relacionats amb la salut mental i el racisme.

En el 62% dels casos les víctimes van ser nenes i noies, el 32% dels casos van afectar nens i nois, i el 5% van afectar els dos gèneres.

Equip de professionals La USAV està conformada per un equip de professionals dels àmbits de la psicologia, pedagogia, jurídic i educació social. L'unitat no només atén casos que es viuen als centres escolars. Prop d'un terç dels casos que tracta , el 33%, es produeixen en l'àmbit familiar. La directora general d'alumnat, Rut Ribas, resumeix el procediment que segueixen els professionals, que comença amb la distinció entre un conflicte i un cas de violència. Quan una víctima avisa la unitat, entra en contacte amb una persona professional de la USAV, i rep l’acollida per part de la persona tècnica d’igualtat de la unitat. Un cop duta a terme la primera intervenció, s’ofereix atenció psicològica al centre i s’hi actua a través de la direcció i amb el suport de la inspecció educativa. A partir d'aquí, el tema es tracta en l'àmbit educatiu, però també es pot treballar coordinadament amb la Direcció General d'Atenció a la infància i l'adolescència, amb els Mossos d'Esquadra, el Departament de Salut o el d'Igualtat i Feminismes. Fins ara, un 20% dels casos han derivat en una denúncia als Mossos o a la Fiscalia.

La UsApps El passat mes de juny, Educació va posar en marxa UsApps, la web app de denúncia de les situacions de violència en els centres educatius, una eina a l’abast de l’alumnat i de la comunitat educativa. La web app, d’ús ràpid i intuïtiu, ofereix espai de denúncia, suport i acompanyament en el procés per part de professionals especialitzats en violències. Està disponible en 7 llengües --català, aranès, castellà, anglès, urdú, àrab i xinès--, i adreça un seguit de preguntes al voltant de situacions viscudes ja sigui en primera persona o en altres persones: al voltant de qui ha dut a terme l’assetjament, de quina manera, si és al centre o fora. En acabar, ofereix a la persona usuària de la web app poder contactar amb l’USAV. Dels casos rebuts a través de l’aplicatiu UsApps, un 92% són comunicats per la família o l’entorn, i un 8% ho comunica la mateixa víctima.