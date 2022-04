La primera exposició a Barcelona del fotògraf nord-americà Steve McCurry obre la programació del nou centre FotoNostrum a Barcelona. La mostra 'La volta al món en 80 imatges' resumeix la trajectòria i la marca personal de l'autor de l'icònic retrat d'una jove refugiada afganesa al Pakistán, i és un passeig per tots els racons del món que ha immortalitzat amb la seva càmera durant 50 anys.

McCurry és la carta de presentació d'aquest nou espai dedicat a la fotografia internacional (també l'emergent, a la planta inferior), que aterra a la ciutat de la mà de l'organització The Worldwide Photography Gala Awards, amb seu a Londres, i que els darrers anys s'ha dedicat a l'organització d'exposicions arreu.

“L'obra d'Steve McCurry s'exposa per primera vegada al @Foto_Nostrum de Barcelona.



�� 'La volta al món en 80 imatges' fins el 7 de maig | @RTVECatalunya @aalberti_



➕ Info: https://t.co/k3qTFPn4Wm pic.twitter.com/8URXnabpqM“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 28, 2022

El seu director a Barcelona és l'argenti Julio Hirsch-Hardy. Després de ser "nòmades" durant anys, l'organització va decidir establir una seu fixa a Barcelona l'any 2019, però no ha estat fins després del més dur de la pandèmia que s'han decidit a obrir el centre.

L'espai, al carrer Diputació a la vora de la Plaça Espanya, disposa de 100 metres quadrats per a exposicions i compta amb uns baixos i una planta inferior. A la planta baixa s'hi exhibiran fotògrafs internacionals de gran prestigi i que mai (o rarament) s'hagin exhibit a Barcelona, mentre que a la inferior s'hi exhibirà l'obra de talents emergents. De fet, McCurry estrena l'espai en companyia de 9 joves fotògrafs a la planta inferior.

Segons assegura Hirsch-Hardy, Barcelona ofereix possibilitats com a seu per un nou espai fotogràfic perquè està "gairebé verge en certs aspectes". L'argentí coneix l'existència d'institucions com Foto Colectania, o el gran centre Kbr de la Fundació Mapfre, però considera que seran complementaris perquè treballaran sobretot amb noms internacionals. A més de ser una sala d'exposicions, l'espai funcionarà també com a galeria, un àmbit en el qual sí que es destacaran en el panorama de galeries d'art de la ciutat.