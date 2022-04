Trenta-vuit anys després, les càmeres de TVE Catalunya tornen a casa de les mateixes mares que van protagonitzar la sèrie 'Ser mare' el 1984. Han passat gairebé quatre dècades. Volem saber com els ha provat la maternitat.

Les entrevistes antigues les va fer Annabel Abril, i ara, amb Cristina Hernández, les han repassades amb cura. Primer de tot els ha calgut dur a terme una recerca detectivesca per localitzar les mares. Més o menys fàcil trobar-les, en tots els casos el retrobament entre les famílies i les periodistes, com descobreix el documental, ha estat profundament emotiu.

Aquell recull de converses es va emetre en la sèrie de cinc capítols i un pròleg amb declaracions d'experts 'Ser mare'. Ara, el balanç de l'experiència de la maternitat és un documental de gairebé una hora de durada titulat 'Sóc mare'. Hi retrobem les famílies, escoltem les veus del passat i les actuals i descobrim com ha estat aquell futur imaginat anys enrere sobre la criança. S'hi afegeixen les opinions dels fills i nets. El temps pèro, passa inexorablement i dues de les mares ja no hi són.

Cinc famílies, cinc visions de la maternitat Quan Annabel Abril va idear el programa el 1984, va escollir cinc tipus de mares per retratar diferents maneres de viure la maternitat: una mare soltera, una de separada, una de casada, una mare de família nombrosa i una altra amb un fill discapacitat. Durant aquests anys, les mares han recordat molt l'Annabel, i ella en totes i cadascuna. 'Què se n'haurà fet?', es preguntaven les unes i les altres. Ara, els bebès i els nens de 'Ser mare' ja són grans, alguns amb fills. També l'Annabel i la Cristina ja fa anys que són mares.

Aurora Vialcanet: felicitat absoluta amb els nets Quan vam conèixer Aurora Vialcanet a l'enregistrament dels capítols de 'Ser mare' el 1984 ens va dir que disfrutava molt dels seus dos fills, nascuts dins del matrimoni. Ara parla de la 'felicitat absoluta' en gaudir dels nets, diu que viu el millor moment de la vida. Tant que amb el seu home s'han s’han convertit en 'canguravis', perquè es cuiden dels fills dels seus fills i també d'altres criatures que consideren de la mateixa família. Coneixem també al nou documental la filla de l'Aurora, Bruna Montfort, que veu la maternitat com 'una experiencia que et revolca: amb els fills aprens a ser persona'. També parlem amb Anna Munné, amiga d'Aurora. L'Anna reflexiona en veu alta: 'Jo vaig ser mare perquè jo ho volia, o perquè creia en l'estereotip de família?' Per Aurora Vialcanet els fills que ha tingut amb el seu home l'han fet molt feliç, però ara explica que encara ho és molt més amb els nets rtve

'Ser mare, un forat negre amb els colors de l'arc de Sant Martí' Heura Marçal és la filla de la poetessa Maria-Mercè Marçal, que va morir el 1998. El nom que li va donar la mare li agrada: 'M'ha servit per identificar-me i m’ha ajudat, perquè és una planta forta, que busca la llum i tot l’any està viva'. Trobem Heura, ara que viu en parella i ja té d'una filla de dos anys i ens diu que la maternitat és 'un lloc molt bonic on hi estàs molt bé, però que t’atrapa i no en pots sortir'. La seva mare ens va explicar al 1984 que veia el fet de ser mare amb un sentiment ambivalent: 'Tant pot ser una abraçada com una invasió', ens va dir. El seu testimoni va ser el d'una mare soltera que no era anònima. Maria-Mercè Marçal veia la maternitat com un sentiment ambivalent. Va tenir l'Heura com a mare soltera, i ara ella descobreix què en pensa de ser mare rtve

La gran família de Paquita Humet, mare de 8 fills Vam escollir Paquita Humet el 1984 perquè ja era mare de 8 criatures. Aquesta família nombrosa continua vivint a Can Casamada, una masia centenària de Castellar del Vallès. Fills, parelles i nets ens han parlat de la seva pròpia experiència, recordant la Paquita, morta el 2011, al voltant d'una taula amb quaranta persones. Per la filla gran de la Paquita, la Montserrat, 'per un fill moriries segur', tot i que confessa que quan es va querdar embarassasa es va dir 'Monsterrat, se t’ha acabat la llibertat!'. La seva germana Mireia no ha tingurt fills: 'No haver estat mare no m’ha obsessionat, ha passat i ja està'. També descobrim què en pensen els nets. En Lluís diu que 'no trobes mai el moment per tenir fills'; la Montserrat diu que 'ser mare m’ha tret un 'ser lleona', un instint de protecció molt gran'. I la Roser rebla: ' No vull tenir fills: seria una responsabilitat molt gran'. Paquita Humet, mare de 8 fills RTVE

Carme, una mare separada Carme Cases ja era separada el 1984, quan el divorci era una excepció i no estava bem vist. Tenia cinc fills i ara se li han afegit vuit nets. Continua vivint al mateix pis del Raval i confessa que comès errors, però diu ben clar que 'en resum, m’ho he passat molt bé!'. Parlem amb les seves filles: Mònica ens diu que mai no ha sentit la necessitat de tenir fills: 'M’he volcat molt en la professió, en la vida'. De la seva paret, l'Anna diu que en veure la seva filleta Maria es va enamorar. Una tercera filla de la Carme, també de nom Maria, es pregunta 'si l’amor maternal és infinitament incondicional'. En veure el seu fill per primera vegada es va preguntar 'I ara he de sentir tot aquest amor maternal que diuen que he de sentir?'. Pel Pau Vila, fill de la Carme Cases, que es pensava que ser pare era ensenyar, 'm’en adono que ser pare és aprendre'. Pel que fa a les netes de la Carme Cases, la Maria opina que 'Si tothom fos maternal amb els altres, les coses anirien molt millor. I la Júlia ho té clar: 'M'agradaria tenir 20 anys tres vegades: una per estudiar, una per tenir fills i una altre per viatjar'. Déu n'hi do! Mare de cinc criatures i àvia de vuit nets, Carme Cases era ja divorciada el 1984. Considera que tenir criatures actualment és una heroïcitat rtve