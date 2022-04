La Fundació Mas Miró, a Mont-roig del Camp, celebra el centenari del quadre 'La Masia' de Joan Miró amb una trentena d'activitats que inclouen: un concert inspirat en les seves constel·lacions i una conferència amb la National Gallery of Art de Washington, on es troba exposat el quadre.

'La Masia'

Segons la directora de l'equipament, Elena Juncosa, l'obra suposa "un abans i un després en la vida i trajectòria" del pintor. Miró va començar a dibuixar la façana de la masia familiar el 1921 i va acabar l'obra un any més tard a París. El net del pintor, Joan Punyet, ha remarcat la forta vinculació entre el seu avi i el poble de Mont-roig del Camp. Juncosa ha destacat que la trentena d'activitats organitzades s'han fet pensant "en el cinc sentits que intervenen en el procés creatiu de l'artista".

'La Masia' de Miró és un dels quadres més emblemàtics de l'artista i és considerat com un dels punts d'inflexió de la seva etapa figurativa. Ara bé, no només va canviar el rumb de la seva obra, sinó del conjunt de la història de l'art. Amb aquest punt de partida s'han programat la trentena d'actes al voltant d'aquesta obra on es pot reconèixer la façana de la masia familiar i tots els elements vinculats al treball de la terra.

La Masia de Joan Miró

Els orígens i la posada en valor del territori és un altre dels pilars en què es basa el programa d'activitats per commemorar aquest centenari que s'allargaran fins al mes de novembre. Segons l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, el lligam entre l'artista i el poble va quedar plasmat per sempre després de pintar el seu paisatge emocional i mostrar-lo arreu. "El poble de Mont-roig del Camp té quelcom especial que no va deixar indiferent a un artista universal, estem en un territori únic, que encara pot sorprendre, com ho va fer fa 100 anys", ha assegurat.