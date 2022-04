Concha Velasco siempre ha presumido de haber querido mucho. Grandes hombres pasaron por su vida. Paco Marsó, Fernando Arribas o José Luís Sáenz de Heredia marcaron su destino. También lo hizo Juan Diego que acaba de morir en Madrid a los 79 años.

Concha Velasco y Juan Diego compartieron escenario. Muchas tablas de teatro y mucha lucha por el oficio. Literal. "Nosotros trabajábamos los siete días de la semana a doble función. - Decía Juan Diego en una entrevista en Jot Down - Como ya había nacido y ya se estaba creando un clima reivindicativo en la profesión respecto a los derechos laborales, los dos actores principales de la obra, que éramos Concha Velasco y yo, nos plantamos y pedimos, exigimos, un día de libranza semanal. No solo no nos lo dieron sino que nos despidieron, pero la cosa sirvió para que el clima fuese bullendo cada vez más."

Juntos, lideraron el movimiento de la huelga de actores de 1975 que demandaba una reducción de jornada para los actores de teatro. Consiguieron sus demandas y el descanso para el personal dramático terminó siendo reconocido.

Pero se significaron con los movimientos de izquierda y ese claro posicionamiento llegó a perjudicar a la pareja. Tanto Juan Diego como Concha Velasco vieron como durante una época las contrataciones descendieron en sus agendas.

¿Por qué rompieron Concha Velasco y Juan Diego? Concha Velasco venía de mantener una relación larga con el director de cine José Luís Sáenz de Heredia que nunca llegó a más porque él estaba casado y nunca dejó a su mujer. Velasco decidió abandonarlo para dejar de ser el segundo plato. Después llegó a su vida Juan Diego. Por fin disfrutaba una relación libre que podía vivir públicamente. Se entendían y compartían. Tenían las mismas inquietudes, los mismos anhelos y luchaban por los mismos derechos. Concha Velasco ha reconocido en Lazos de sangre de RTVE que fue "Maravilloso, amor de mi vida tremendo, pero cuando me dijo que no podría casarse conmigo ni tener hijos, pues ese día se acabó."