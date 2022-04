Catalunya pateix un lleuger augment dels casos covid

Tal com s'esperava, la fi de les restriccions a Catalunya ha provocat una pujada dels casos positius. Tot i que les UCI continuen buidant-se, els ingressos hospitalaris han augmentat en les últimes setmanes. Els experts recomanen especial precaució entre els més vulnerables.

Fi de la mascareta

La retirada de la mascareta a l'interior i la fi de l'aïllament dels positius facilita l'expansió del coronavirus. Com que ara només es controla als majors de 60 anys, és la franja on hi ha increment de casos.

Malgrat això, la majoria són casos lleus per la immunitat per la vacunació o per haver passat la covid. Segons alguns experts és aviat per parlar d'onada.

Daniel López-Codina, investigador del BIOCOMSC de la UPC, veu probable que s'hagi d'utilitzar la quarta dosi de la vacuna "a partir de certa edat".

L'epidemiòleg Oriol Mitjà també s'ha manifestat respecte a l'augment de casos. Al seu compte de Twitter ha anunciat que es va contagiar de covid durant la diada de Sant Jordi: "Portava al FFP2, però la covid-19 està desbocada i em va trobar signant llibres per Sant Jordi". A més, considera que l'augment de casos de les últimes setmanes indica que ha començat la setena onada i demana a les autoritats que tornin a establir mesures restrictives com la mascareta i els aïllaments.

“Portava la FFP2, però la Covid-19 està desbocada i em va trobar signant llibres per #SantJordi.



- És el principi de la #7aOnada amb un increment de la incidència, hospitalitzacions i morts.

-@salutcat ha de reintroduir les proves, els aïllaments, les mascaretes i la ventilació. pic.twitter.com/AM4r1iNvaQ“ — Oriol Mitjà (@oriolmitja) April 27, 2022

Haurem d'esperar a veure els efectes reals de la Setmana Santa i com fent front a un virus que semblava oblidat per tots.