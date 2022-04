El programa 'Transformem els patis' de l'Ajuntament de Barcelona acull 17 noves escoles que treballen actualment en el nou disseny dels seus patis. La ciutat continua apostant perquè les àrees d'esbarjo dels centres siguin cada vegada llocs més verds, coeducatius i comunitaris.

El pla 'Transformem els patis' està impulsat per la Direcció d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i executat pel Consorci d'Educació de Barcelona. Enguany suposarà una inversió de més de 3,5 milions d'euros per transformar els 17 patis d'escoles que s'hi han sumat. Una d'aquestes és l'Escola de la Concepció, que aquest dimecres ha rebut la visita de l'alcaldessa Ada Colau i el regidor d'Educació, Pau Gonzàlez, que han vist el pati del centre abans tal com està ara, quan encara no són visibles els canvis, ja que les obres començaran a l'estiu. En roda de premsa des del mateix pati de l'escola, Colau ha destacat que els nens passen hores als patis i per això ha considerat que és una bona iniciativa redissenyar-los perquè siguin més verds i més diversos, donant alhora protagonisme als infants en el seu disseny . D'altra banda, també ha remarcat que el consistori ha revertit retallades, ja que les escoles són equipaments "prioritaris", i ha mencionat altres iniciatives municipals en marxa en aquest àmbit.

Nous espais de joc

Colau i Gonzàlez han escoltat de primera mà el projecte per transformar el pati que han cocreat les famílies, els mestres i els alumnes de l'Escola de la Concepció.



"Demanàvem plantes aromàtiques i molt verd, però també jocs i un sorral", ha dit el Marcel, alumne de 5è de primària. La Gina ha admès que alguns nens han demanat coses que no s'han pogut fer, com ara instal·lar gronxadors o un rocòdrom. Amb tot, considera que el resultat final quedarà "molt xulo" i "adaptat" a totes les peticions.



Ester Segarra, membre de l'AFA i mare de dos nens de l'escola, ha explicat que hi ha hagut dos punts en comú per part de les famílies: d'una banda, la plantació de verd o disposar d'espais com horts, guanyant protagonisme al terra pavimentat. D'altra banda, ha explicat que també van incidir en el fet que jugar és un àmbit molt obert que no necessàriament passa per l'esport. Per això, van demanar disposar d'un nou pati amb nous elements que permetin interactuar de formes diferents.



Així, Segarra ha afirmat que el projecte final planteja crear un espai de terra per fer un planter de plantes i un hort urbà, una illa central al pati com un sorral i també una àgora de fusta que permetrà diferents interaccions. En un quart de pista, es mantindrà el formigó per fer-hi algunes activitats. "És una simbiosi de diferents espais", ha conclòs.



El director de l'escola, Francesc Grau, ha assenyalat que serà un espai "més inclusiu, més divers, més jugable i amb moltes més possibilitats". A més, Grau considera que surten "reforçats" com a escola gràcies al treball conjunt per part de tothom.