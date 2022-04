Els 'Moments' més optimistes de Manu Guix

És el professor més reconegut de la televisió i també una de les persones que més ha fet pels musicals a casa nostra. Però més enllà de la seva carrera com a docent mediàtic o director musical, el Manu Guix és un cantant amb més de 20 anys de carrera a les seves cordes vocals. Amb nou disc sota el braç, visita 'Punts de vista' i fe un recorregut per totes les seves facetes artístiques amb Tània Sarrias.

Manu Guix presenta ara el seu darrer disc: 'Moments', un àlbum escrit des del primer confinament fins a entrar a l'estudi. És un disc molt electrònic que no perd en cap moment l'essència Guix. Un segell harmònic característic que s'endinsa en aquesta ocasió en la fragilitat global que ha marcat el món en els darrers anys.

'Moments' és un recull de 8 cançons que versen sobre la quotidianitat de l'autor. Van des de la necessitat de companyia que té tot ésser humà a la relació d'un pare amb la seva filla. Guix ha explicat al programa que tot i el context mundial són composicions molt optimistes. Per veure'l en directe, ho podem fer a l'Abadal Music Fest el pròxim 10 de juny al costat de la cantant Elena Gadel.

Un músic incansable davant i darrere del teló

El llegat de Manu Guix en el terreny dels musicals a casa nostra és incommensurable. Tenim molt a agrair amb aquest cantautor de Barcelona, ja que conjuntament amb el seu inseparable Àngel Llàcer, han dut a terme molts dels espectacles més destacats de la cartellera dels darrers anys a Catalunya. D''El petit príncep' a 'La jaula de las locas'. L'últim, 'Cantando bajo la lluvia', que ha tancat amb gran èxit el seu pas pel Tívoli de Barcelona.

11.39 min Punts de vista - Parlem de "Cantando bajo la lluvia" amb el director Manu Guix i els intèrprets

Però més enllà de la seva faceta com a productor musical o com a cantant, el gran públic coneix al Manu Guix pel seu pas com a professor de l'acadèmia més famosa de la televisió. Té el mèrit de ser l'únic docent que ha passat per totes les edicions d''OT', i ja en van 11. El seu tarannà i coneixement musical, l'han fet en un dels imprescindibles del format, estimat i apreciat pel públic i concursants que han anat desfilant.

00.13 min OT 2020

Amb només 42 anys es pot dir obertament que Manu Guix té una de les carreres més fructíferes de les arts essències a Catalunya. No ha parat, i ho ha fet en molts registres diferents. Incansable i talentós, Guix ja ha complert expedient, però veient la seva agenda per aquest 2022, tot sembla indicar que continuarà omplint d'espectacle la seva vida!