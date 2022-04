Embolics familiars amb Ramon Madaula i 'Els Brugarol'

Us heu plantejat mai canviar-vos el nom? I de cognom? Són molts els que alguna vegada han fantasiejat, i fins i tot ho han dut a terme, amb la possibilitat d'intercanviar l'ordre dels seus cognoms. Sigui per motius de desavinença o estètics, és un tema més habitual dels que ens pensem, però del que se'n parla poc. I és que ja se sap, quan topes amb l'ordre establert sempre salta l'espurna. Aquest vindria a ser el punt de partida d' 'Els Brugarol', l'espectacle teatral escrit i interpretat per Ramon Madaula, que ha visitat 'Punts de vista' per parlar-ne amb la Tània Sarrias.

Quan un espectacle es reestrena a Barcelona és que ha deixat empremta entre els espectadors que l'han gaudit. És el que ha passat amb 'Els Brugarol', que es reuneixen de nou als escenaris, però en aquesta ocasió ho fan des del Teatre Borràs. El programa 'La quarta paret' va enregistrar l'espectacle ja el 2021.

Els conflictes familiars són una font inesgotable de contingut dramatúrgic. Ramon Madaula trasllada als escenaris una situació que va sorgir a la seva pròpia casa, i és que la seva filla va voler canviar-se el cognom Madaula pel de la mare quan tenia 23 anys. Ell en aquest cas ho va portar bastant bé. Dirigida per Mònica Bofill, Madaula comparteix escenari amb el seu nebot Jaume Madaula i l'actriu Estel Solé.