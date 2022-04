Catalunya escalfa motors per a un Sant Jordi històric

La ciutat de Barcelona es prepara per a un Sant Jordi més gran que mai. Amb una superilla literària, que esponjarà la celebració al centre de la ciutat, la previsió de venda de llibres és similar a la d'abans de la pandèmia. Enguany, hi haurà nou rècord de parades al centre amb més de 300.





El tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Grau, ha explicat al Cafè d'Idees com serà la superilla literària de Passeig de Gràcia.

"Barcelona es prepara per a un #SantJordi més gran que mai". @JordiMartiGrau , tinent d'alcaldia de Cultura @bcn_ajuntament , explica que la superilla "serà un gran espai per passejar i descobrir"

Des del matí d'aquest divendres, les llibreries ja han començat a preparar les seves parades. Esperen que aquest any, sense restriccions, ajudi a la recuperació del sector del llibre i potenciï la lectura entre tots els públics.

El 2019 es van vendre 1.600.000 llibres i el sector va facturar 22 milions d'euros, per Sant Jordi.





A la capital del Baix Camp enguany s'ha optat per esponjar l'espai on s'ubicaran una vintena de parades, repartides entre la plaça del Mercadal i els carrers propers. A les Terres de l'Ebre les llibreries i floristeries també recuperaran l'ambient prepandèmia, amb parades i autors signant llibres.

Lleida ja escalfa motors. Repetiran els mateixos espais que l'any passat, amb pandèmia, van anar bé. Concentrant les parades, per exemple en espais cèntrics com l'Avinguda Francesc Macià.

Els llibreters de Girona han començat a muntar les parades a Fira de Girona per aquesta diada de Sant Jordi. L'amenaça de pluja prevista pel dissabte va portar als llibreters i floristes a demanar a l'Ajuntament de Girona instal·lar-se al palau firal. Des de mig matí algunes llibreries han començat a muntar taules, posar les senyeres i col·locar tots els llibres. Fira de Girona obrirà les portes a les nou del matí i la gent podrà passejar-hi fins a les nou del vespre per trobar el llibre i la rosa perfectes per l'ocasió.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, encapçalarà aquest divendres al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat l’acte institucional d’inici de la celebració de la diada de Sant Jordi. L’acte, que porta per títol “Pròleg de Sant Jordi” , comptarà amb la participació de l’escriptor Josep Vallverdú i l’escriptora Nadia Ghulam i les actuacions musicals de Damaris Gelabert. En el decurs de l’acte, hi intervindran el president Aragonès i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

Sant Jordi per tothom

Als hospitals també es preparen per a la celebració. L'Ona té 2 anys i celebra la diada a l'Hospital Vall Hebron.

Roses solidàries per als nens hospitalitzats. Ona té 2 anys i celebra així Sant Jordi a l'hospital @vallhebron, gràcies a la campanya #CadaPacientUnaRosa



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 22, 2022

La diada de Sant Jordi, és un dels dies més bonics de l'any per als catalans, i per això a Vall d'Hebron un any més se sumen a la festa amb nombroses iniciatives que faran que el dia llueixi per a tothom. Juntament amb l'esmorzar, s'entregaran als i a les pacients ingressats un sobre amb diversos materials: una "rosa feta de tot cor", un post-it en forma de cor, un llibre donat per CePSE (Central de Préstec i Serveis Especials de Biblioteques de Catalunya) i un punt de llibre. Pel que fa als post-its, estan pensats perquè els i les pacients puguin escriure un agraïment per al personal sanitari.

01.27 min Una rosa i un llibre solidaris per la gent gran en Sant Jordi | Marga Esparza

La Fundació Amics de la Gent Gran també posa en marxa la seva campanya: "Sant Jordi en companyia". Hi participen personalitats del món de la cultura, la restauració o la política, com el president de la generalitat o l'alcaldessa de Barcelona que portaran la rosa i el llibre a una persona gran que viu sola.