Odisea a l'R1 i l'RG1 entre Mataró i Barcelona

Aquest dijous al matí els passatgers de l'R1 i l'RG1 entre Mataró i Barcelona han viscut una autèntica odissea. Gairebé 20.000 passatgers s'han vist afectats per una aturada del servei de Renfe al Maresme que ha durat tres hores i no han pogut viatjar. Cap a les 5.30 hores han començat les alteracions en la circulació de trens i a les 6.15 s'ha hagut de tallar la circulació per tal que els tècnics poguessin reparar l'avaria.

La circulació es trobava aturada al llarg de la línia del Maresme des de primera hora del matí a conseqüència d'una avaria en el sistema d'electrificació entre Vilassar i Sant Adrià del Besòs.

Tres hores sense servei

Moltes persones han estat des de les 6 del matí esperant una solució per poder arribar als seus llocs de treball. No hi havia gairebé autobusos alternatius i els pocs que hi havien no tenien prou capacitat per poder transportar a tot el volum de persones. Des de Renfe, s'ha assegurat que ha estat inviable organitzar un transport alternatiu per la quantitat de passatgers.

La circulació s'ha reprès progressivament a les 9.10 del matí, gairebé tres hores després de produir-se l'avaria.