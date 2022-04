Barcelona torna a ser referent de la moda nupcial a la Bridal Fashion Week. Amb una trentena de desfilades presencials, el sector revifa després de dues edicions marcades per la pandèmia. Fins al 24 d'abril s'exposaran les noves col·leccions en casaments i roba de gala de marques com Jesús Peiró, Pronovias, Rosa Clará o Zuhair Murad. El certamen té grans esperances en aquesta edició. De fet, dos mesos abans que se celebrés, ja havia exhaurit tot l'espai disponible al recinte 1 i 2 de la Fira de Montjuïc.

L'esdeveniment, organitzat per Fira de Barcelona amb el suport del Departament d'Empresa i Treball, compta amb desfilades de més de 20 firmes entre el 20 i el 23 d'abril, mentre que la fira comercial és del 22 al 24 d'abril. El saló recull marques consolidades i joves talents que presenten les seves noves col·leccions. A més, hi ha molts dissenyadors internacionals de 25 països.

Marques estatals i internacionals

L'exposició comptarà amb l'oferta de marques estatals com YolanCris, Sophie et Voilà, Marco&Maria o Tot-hom. Entre les internacionals, destaca la reconeguda firma libanesa d'alta costura Zuhair Murad, que participa por primera vegada. També exhibiran els seus dissenys els nord-americans Demetrios o Justin Alexander i les italianes Nicole Milano, Peter Langner, així com Milla Nova (Ucraïna), Madi Lane (Austràlia), Vestal (Corea del Sud), Julie Vino (Israel), Cymbeline (França), o Daalarna (Hongria) o, Otilia Brailoiu (Romania).