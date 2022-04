Presó per a la parella de la dona assassinada

El jutjat de guàrdia d'Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al presumpte autor de la mort d'una dona divendres a Vilanova del Camí.

L'home, de 42 anys, està acusat d'haver matat violentment la seva parella, que va ser trobada malferida pels serveis d'emergències i va acabar morint a l'hospital.

Concentració de rebuig i dol oficial al municipi

Vilanova del Camí va fer ahir dissabte cinc minuts de silenci per condemnar l'assassinat de la veïna. La plaça del Castell, davant l'ajuntament, va quedar petita per encabir les més de 200 persones que van participar a la concentració. A l'acte hi van assistir representants institucionals de l'ajuntament, de la Generalitat i de la resta de la comarca, també familiars i amics de la víctima, així com nombrosos veïns que van mostrar la seva repulsa a l'agressió mortal.

L'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha expressat el "ferm rebuig" del municipi cap a aquest feminicidi. Visiblement emocionada, ha fet una crida a tota la societat a "denunciar qualsevol actitud que sembla inofensiva i no ho és" i ha asseverat que Vilanova "lluitarà per donar suport a totes les famílies víctimes de la violència masclista". "Treballarem per erradicar-ho", ha recalcat.

Al seu torn, la secretària de Feminismes del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Montse Pineda, ha traslladat el "dolor i ràbia" des del Govern davant el succés de Vilanova. Pineda ha assenyalat la violència masclista com "la xacra més important que hi ha a Catalunya", i l'ha atribuït a "un producte directe del patriarcat". La conselleria està fent seguiment del cas com a presumpte feminicidi, i de confirmar-se seria el quart d'aquest any segons les dades que recull el portal de feminicidis de l'Institut Català de les Dones.