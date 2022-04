El servei de teleassistència arriba a més de 108.000 persones

El servei municipal de teleassistència de Barcelona va atendre l'any passat un total de 108.631 persones. És la xifra més alta de tota la sèrie històrica des que es va posar en marxa el servei l'any 2005. Segons ha explicat l'ajuntament, la gran majoria de les actuacions van ser per fer derivacions cap a serveis comunitaris com poden ser el telèfon 061, l'atenció sanitària o l'activació de bombers, tot i que més de 9.000 van suposar la mobilització d'unitats mòbils de les quals disposa el servei.

Els usuaris que van recórrer a aquest servei municipal durant el 2021 van ser un 5,5% més que l'any anterior. A la vegada que van créixer les atencions, el nombre de dispositius personals de seguretat instal·lats a les llars també ha marcat un nou rècord. N'hi ha gairebé 33.000, que es distribueixen en 26.444 detectors de fum, 3.910 detectors de fugues de gas, 1.643 detectors de mobilitat i 767 aparells de geolocalització. Actualment, gairebé el 80% de les persones majors de 80 anys que viuen soles disposen del servei.

Un servei "imprescindible"

La regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, qualifica el servei "d'imprescindible" i valora de forma molt positiva l'evolució de tots els indicadors. Durant l'any passat es van gestionar més de 636.000 trucades entrants, de les quals 93.197 van tenir com a motivació la petició d'ajuda. Com a conseqüència, es van fer prop de 100.000 mobilitzacions de recursos.

Segons una enquesta feta als usuaris, la valoració del servei que reben supera el 9 sobre 10. El 95% considera que el servei s'adapta a les seves necessitats i entre els motius que en destaquen hi ha la bona atenció rebuda quan ha estat necessari o l'amabilitat del personal que atén les trucades, entre altres. Pel que fa a la utilitat del servei, les persones enquestades en destaquen que se senten més segures en cas de tenir alguna emergència, que els dona més tranquil·litat personal i també a la seva família, que se senten més acompanyades i que poden seguir vivint a casa seva de forma independent, principalment.

L'any passat es va tancar amb la creació del Consell de Participació de Teleassistència, en què persones usuàries, familiars, el Consell Assessor de la Gent Gran i el mateix servei deteleassistència i l'Ajuntament de Barcelona van aprofundir en la manera de fomentar el benestar i l'envelliment actiu de les persones usuàries. A més a més, també es va realitzar una campanya informativa entre les persones majors de 75 anys que no disposen del servei per informar-les de com funciona i com sol·licitar l'alta.