Més pisos compartits i menys llars unipersonals a Barcelona

L'Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona 2020 (ESDB) detecta una canvi de tendència en la tipologia i ús dels habitatges de la ciutat. Si es compara amb l'any 2017, ara hi ha més pisos compartits i menys llars unipersonals. En concret, les 'multillar' (com l'estudi anomena als pisos compartits) representen un 3,5% del total, 7 dècimes més que en l'anterior enquesta, mentre que els habitatges on hi resideix habitualment una sola persona ha passat en aquest període del 27,6% al 24% actual. L'estudi s'ha fet amb una mostra de 10.000 habitatges i les dades es van recollir entre el novembre del 2020 i el febrer del 2021.

➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/QuOuXhsOIn“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 16, 2022 La taxa AROPE, l'estàndard internacional que recull el percentatge de persones que estan en situació d'alta vulnerabilitat, millora una mica. Per exemple, la dada que fa referència a la privació material severa, és a dir que que al·ludeix a la impossibilitat d'anar de vacances una setmana a l'any, no poder permetre's disposar de vehicle o haver de fer front a una despesa imprevista de 700 euros, disminueix mig punt, del 7,5% al 6,9%. Malgrat aquestes petites millores dels indicadors, l'enquesta també recull que el 36% de les llars de la ciutat tenen dificultats per arribar a final de mes, i gairebé el 7% té dificultats per atendre adequadament les necessitats dels fills.

Règim i tipus d'habitatge L'enquesta també constata que han augmentat les llars que viuen de lloguer, règim en què es troben el 40,1% de les llars, enfront del 55,8% que tenen el seu habitatge en propietat. El 2017 eren el 38,2% i el 57,6%, respectivament. De manera paral·lela a la progressiva substitució dels contractes de lloguer de renda antiga, s'han incrementat els contractes a termini i, en conseqüència, ha augmentat el preu mitjà del lloguer a la ciutat. El cost mitjà és de 802 euros, un preu que oscil·la en funció de la zona, entre els 539 euros de lloguer a Nou Barris i els 1.107 de Sarrià-Sant Gervasi. Edificis del districte de l'Eixample, a Barcelona | ACN Es calcula que a la ciutat hi hauria un total de 740.313 habitatges, amb un total d'1.783.556 persones residents, un 6% més que en l'edició anterior. El nombre d'habitatges buits o amb altres usos no residencials de la ciutat s'ha reduït un 7,2%, i ha passat de 31.903 l'any 2017 a 29.613 l'any 2020. D'acord amb l'enquesta, també ha disminuït el nombre de persones residents que ha viscut sempre a Barcelona, que ha passat del 55,6% el 2017 al 49,6% a l'actual edició. De les persones residents, un 8,7% diu que hi porta menys de dos anys, xifra que s'eleva fins a prop del 18% a Ciutat Vella. Més de la meitat de la població entre 25 i 34 anys fa menys de deu anys que viu a la ciutat. L'estudi ha detectat que aproximadament una de cada vint persones que viuen a la ciutat no estan empadronades, una xifra que es triplica entre els joves entre 25 i 34 anys.