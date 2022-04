Cuba Gooding Jr. confiesa y se declara culpable de abusos sexuales

El actor Cuba Gooding Jr., acusado de abusos sexuales, se ha declarado culpable de realizar "tocamientos indebidos" a tres mujeres en sendos incidentes distintos en varios locales de Manhattan en 2018 y 2019, durante el juicio celebrado en Nueva York. Según informa el diario The New York Times, el actor se declaró culpable ante el juez por los abusos sexuales: "Pido disculpas por haber hecho a alguien sentirse indebidamente tocada". Actualmente Cuba Gooding Jr. está siendo juzgado por un incidente sucedido en junio de 2019 en la azotea de un bar de un exclusivo club de Times Square. Pero no es la primera vez que el actor ha sido acusado de agresiones sexuales...

Cuba Gooding Jr., acusado en múltiples ocasiones de abusos sexuales Con su declaración de culpabilidad, el actor evitará ir a un juicio en el que se preveía que declarasen otras dos mujeres que ya le habían acusado también, así como otras que aseguraban haber sufrido tocamientos. La Fiscalía preveía preveía presentar como testigos a estas mujeres para demostrar que su comportamiento seguía un patrón desde hace años y no se trataba de un hecho aislado. Pero la estrategia de los abogados de Cuba Gooding Jr. ha hecho que confiese uno de los cargos y evite tener más testigos en su contra. El oscarizado intérprete fue arrestado por primera vez en junio de 2019 después del incidente en el bar de Times Square, aunque poco después fue puesto en libertad bajo fianza. Pero esta no es la primera vez que se le había acusado: en octubre de 2018 una camarera del restaurante neoyorquino TAO Downtown Natasha Ashworth aseguró que Cuba Gooding Jr. le había pellizcado el trasero y había hecho "contacto sexual sin consentimiento" en la discoteca LAVO, también situada en la Gran Manzana. De momento Cuba Gooding Jr. solo ha confesado uno de los cargos, el de "tocamientos indebidos", no el de abusos sexuales. En caso de confesar este último el actor se enfrentaría a una pena máxima de un año de prisión, pero según los medios locales, se prevee que el actor no pase por la cárcel tras el acuerdo para declararse culpable. Aparte, al actor se le pide una indeminización de seis millones de dólares para una denunciante anónima que le acusó de violación en una corte civil. Un proceso que aún está abierto. Cuba Gooding Jr. se suma a los escándalos de Armie Hammer por violación un año después.