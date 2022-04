7 llibres per aquest Sant Jordi i per a tots els gustos!

Barcelona celebrarà un Sant Jordi històric aquest 2022. La previsió de venda de llibres és similar a la d'abans de la pandèmia, però enguany hi haurà rècord de parades al centre.

Arriba una fita molt esperada i no saps què regalar a aquella persona especial? Tens ganes de llegir un nou llibre, però no tens ni idea de les últimes novetats? Et recomanem 7 llibres per a tots els gustos.

Pels més aventurers VIOLETA d'Isabel Allende Aquest és l'últim llibre de l'escriptora xilena. Narra l'èpica i emocionant història d'una dona, la vida de la qual abasta els moments històrics més rellevants del segle XX. Des de 1920 -amb l'anomenada «grip espanyola»- fins a la pandèmia de 2020, la vida de Violeta serà molt més que la història d'un segle. Violeta ve al món un tempestuós dia de 1920, sent la primera nena d'una família de cinc bulliciosos germans. Des del principi la seva vida estarà marcada per esdeveniments extraordinaris, perquè encara se senten les ones expansives de la Gran Guerra quan la grip espanyola arriba a les ribes del seu país sud-americà natal, gairebé en el moment exacte del seu naixement. Gràcies a la clarividència del pare, la família sortirà indemne d'aquesta crisi per a topar-se de cara amb una nova, quan la Gran Depressió altera l'elegant vida urbana que Violeta ha conegut fins ara. La seva família ho perdrà tot i es veurà obligada a retirar-se a una regió salvatge i remota del país. Allí Violeta aconseguirà la majoria d'edat i tindrà el seu primer pretendent... Isabel Allende ens regala, una vegada més, una història èpica, inspiradora i profundament emotiva. VIOLETA d'Isabel Allende

Pels historiadors ROMA SOY YO de Santiago Posteguillo ​ Si alguna vegada va haver-hi un home nascut per a canviar el curs de la Història, aquest va ser Juli Cèsar. La seva llegenda, vint segles després, continua més viva que mai. Roma, any 77 a. C. El cruel senador Dolabela serà jutjat per corrupció, però ha contractat els millors advocats, ha comprat al jurat i, a més, és conegut per usar la violència contra tots els que s'enfronten a ell. Ningú s'atreveix a ser el fiscal, fins que de sobte, contra tot pronòstic, un jove patrici de tan sols vint-i-tres anys accepta portar l'acusació, defensar al poble de Roma i desafiar el poder de les elits. El nom del desconegut advocat és Cayo Juli Cèsar. Combinant amb mestratge un exhaustiu rigor històric i una capacitat narrativa extraordinària, Santiago Posteguillo aconsegueix submergir al lector en el fragor de les batalles, fer-li caminar pels carrers més perillosos mentre els sicaris dels senadors aguaiten en qualsevol cantonada, viure la gran història d'amor de Juli Cèsar amb Cornelià, la seva primera esposa, i comprendre, en definitiva, com van ser els orígens de l'home després del mite. ROMA SOY YO de Santiago Posteguillo

Pels amants del misteri EL MENTALISTA de Camilla Lackberg ​ L'esperada nova novel·la de Läckberg i Henrik Fexeus ja ha arribat a les llibreries. Un implacable assassí en sèrie, una parella d'investigadors i un cas extrem. En un parc d'atraccions als afores d'Estocolm apareix el cos d'una jove assassinada de manera macabra: travessada per múltiples espases dins d'una caixa. L'agent de policia Mina Dabiri, reservada i metòdica, forma part de l'equip especial de recerca que es fa càrrec del cas. Quan Mina esgota totes les possibles pistes, recorre al conegut mentalista Vincent Walder perquè els ajudi a detectar els indicis que podrien connectar l'assassinat amb el món de l'il·lusionisme. Amb l'aparició d'un nou cos, Mina i Vincent entenen que s'enfronten a un despietat assassí en sèrie i comencen una trepidant carrera contrarellotge per a desxifrar els codis numèrics i els paranys visuals d'una ment brillant i perversa. Un apassionant viatge a la part més fosca de l'ànima humana que no deixarà indiferent a cap lector. EL MENTALISTA de Camilla Lackberg Per misteris i intrigues del món real també us recomanem 'A l'ombra d'Amazon'. Enmig de l'enorme èxit i la creixent posició de poder d'Amazon, les vendes del qual es van disparar un 40% durant la pandèmia, els consumidors "haurien de pensar amb més cura i saber quines són les conseqüències d'aquest clic". Així ho va apuntar en una entrevista Alec MacGillis, periodista i autor d'un llibre sobre com la companyia que va fundar Jeff Bezos ha redefinit l'economia estatunidenca. 04.09 min MacGillis denúncia la desigualtat que ha provocat Amazon "a cop de clic" | Montse Soto BOULEVARD 1 de Flor M Salvador ​ Torna el fenomen literari de major èxit dels últims temps en una edició revisada per l'autora. Luke Howland, ple de problemes i sumit en una desesperació profunda, i Hasley Weigel, tant despistada com optimista, no s'ajusten al prototip de parella perfecta. Com si cadascun fos un cel, un és tempesta i l'altre un dia assolellat: Ell foscor. Ella un raig de sol. I, no obstant això, junts decideixen posar-li nom a què havien creat: un bulevard tenyit de tons grisencs, celestes i blaus elèctrics preparant-se per a la tempesta. Una història d'amor tan única que et marcarà per a la resta dels teus dies. Només podrem saber que passa amb aquesta parella fins que llegim el llibre i avisem que necessitareu mocadors ben a prop. BOULEVARD 1 de Flor M Salvador

Pels espirituals MINDFULNESS: EL ARTE DE MANTENER LA CALMA EN MEDIO DE LA TEMPESTAD de Mario Alonso Puig ​ Fins a quin punt les nostres projeccions mentals alteren la nostra percepció del real? La tècnica del Mindfulness ens fa tenir consciència plena del present per no enganxar-nos en pensaments intrusius i negatius. Mario Alonso Puig és un referent en l'autoajuda i sota una sòlida base científica, ens parla de possibilitats, d'oportunitats i de propostes, no de creences o dogmes. «Cal parar, per a veure les coses tal com són» assegura. Aquest tipus de meditació pot ajudar-nos a millorar la salut, combatre l'estrès, l'ansietat, la depressió i potenciar la creativitat. És la capacitat d'estar plenament present. MINDFULNESS: EL ARTE DE MANTENER LA CALMA EN MEDIO DE LA TEMPESTAD de Mario Alonso Puig

Pels clàssics EL CONDE DE MONTECRISTO d'Alejandro Dumas ​ Si t'agraden els clàssics, aquest és imprescindible. Narra la història d'un home que, després de sobreviure a una vil traïció, torna per a fer justícia. El seu protagonista, Edmundo Dantés, injustament acusat de traïció pels seus amics, és arrestat el mateix dia de les seves noces i finalment empresonat. Al cap d'uns anys escapa de presó, es converteix en un home ric i adopta el títol de comte de Montecristo. Aquesta obra és considerada una de les deu millors novel·les d'aventures de tots els temps. EL CONDE DE MONTECRISTO d'Alejandro Dumas