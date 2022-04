La Guàrdia Civil ha desarticulat dues organitzacions criminals dedicades al narcotràfic a Tarragona. Facilitaven els serveis i la logística necessària perquè unes altres introduïssin haixix per la Costa Daurada. S'ha detingut a un total de 51 persones i s'han intervingut més de deu tones d'haixix i 10 narcollanxes.

Totes dues investigacions van començar l'any 2021, quan els agents de la Guàrdia Civil van sospitar d'un possible desplaçament del tràfic d'haixix des d'Andalusia fins a les costes catalanes.

La Guàrdia Civil va iniciar totes dues operacions per a obtenir més informació en tota la província de Tarragona, i especialment, en el Delta de l'Ebre.

Operació MAIUS

L'operació MAIUS ha permès desarticular una organització criminal assentada en el Delta de l'Ebre dedicada a facilitar a altres organitzacions l'avarada de narcollanxes, amb labors pròpies d'una empresa de serveis i logística, facilitant les accions que altres organitzacions necessitaven per a introduir haixix en la costa de Tarragona.

Aquests serveis eren requerits per organitzacions assentades en tot el territori nacional, detectant-se vincles amb organitzacions de Portugal, Galícia, Andalusia, Extremadura i Catalunya.

L'organització proporcionava les narcollanxes, que eren botades en la desembocadura de l'Ebre, aprofitant el seu coneixement de la zona i la mateixa situació geogràfica del Delta, facilitant el combustible, els queviures, l'emmagatzematge i l'allotjament de les tripulacions. Fins i tot oferien un servei de seguretat per a no ser detectats per cossos policials durant les gestions preparatòries o les mateixes partides.

L'operació MAIUS, ha permès detenir a Tarragona i Algesires a 19 persones, trobant-se entre ells els responsables de l'organització a Tarragona, actualment a la presó per aquests fets. També, s'han intervingut cinc narcollanxes valorades en 900.000 euros i una partida d'haixix de 2275 quilos valorat en quatre milions i mig d'euros. Aquesta operació va finalitzar el passat 30 de març.