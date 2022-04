Barcelona redueix un 60% la població de coloms

El tractament amb pinso anticonceptiu per controlar la població de coloms ha reduit un 60% la seva presència a les zones on s'ha administrat. El sistema implantat consisteix a subministrar blat de moro recobert de nicarbazina, un fàrmac veterinari anticonceptiu. A l'inici del tractament el 2017, hi havia en aquestes zones 3.801 exemplars, mentre que el 2021 eren 1.523.

Amb aquestes dades, el consistori fa un balanç positiu del control ètic de la població de coloms per reduir la natalitat en les colònies sense necessitat de fer cap captura. Actualment la ciutat té 44 dispensadors, que cobreixen 36 colònies de coloms.

Necessitat de reduir-ne els aliments

L'Ajuntament considera que per controlar de forma "efectiva" la superpoblació de coloms també requereix dificultar la nidificació i reduir "significativament" l'alimentació que els facilita la ciutadania. La directora de Serveis de Drets dels Animals, Carme Maté, assegura que "els coloms no ens necessiten, són aus que tenen una alimentació natural amb els espais verds", explica. A més, afegeix que hi ha aliment com el pa o el pa mullat que no els van bé als coloms.

Evolució de les colònies de coloms tractades amb nicarbacina des de l'inici del projecte

Per això, a més del tractament anticonceptiu, el consistori treballa per dissuadir els ciutadans que són 'grans alimentadors' i els 'alimentadors regulars'. En concret, ha impulsat un programa de formació als informadors municipals, agents cívics, educadors socials i agents de policia de barri dels districtes per identificar-los i aconseguir que redueixin la quantitat d'aliment aportat o fins i tot que deixin d'alimentar.

En paral·lel, l'altra actuació en marxa és per evitar la nidificació dels coloms, ja que per exemple els edificis en desús poden concentrar un gran nombre de nius. Això inclou actuacions com instal·lar mesures que evitin el repòs dels coloms i que rebaixin les molèsties derivades de la seva presència, per exemple en espais o equipaments municipals.