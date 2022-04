Les mones d'aquesta Pascua deixen enrere la clàsica figura d'animal i triomfen altres opcions, com la figura de la jugadora del Barça Alexia Putellas. Els personatges de les sèries animades també agafen força entre les mones d'aquest any i els ous tradicionals es reinventen per apropar-se més a l'actualitat. Així, el Gremi de Pastisseria de Barcelona és optimista sobre la campanya de Pasqua de 2022 i preveu vendre més de 700.000 mones, recuperant així les xifres prepandèmiques.

Cal recordar que la Setmana Santa de 2020 va estar marcada per un confinament total i la de 2021 encara va estar afectada per restriccions en la xifra de participants en trobades familiars i que això repercuteix en les xifres de vendes. Tot i això, aquest any han pujat de preu un 10,7% més per l'encariment de les materies primeres.

El Barça femení entra amb força a les mones d'aquest any Per al president del Gremi, el pastisser Elies Miró (Castellterçol), “regalar la mona al fillol és una tradició que es manté molt arrelada i, cada cop més, els padrins busquen mones creatives elaborades de forma artesanal, amb ingredients de qualitat i, per tant, molt més saludables.” Així, el videojoc Fortnite, The Mandalorian i tota la saga Star Wars, Harry Potter, superherois com Spiderman i Batman, o Baby Shark tornen a triomfar a les mones d’aquest any. Però destaquen novetats com la figura de l’estrella del Barça Alèxia Putellas que, amb la seva pilota d’or, desbanca l’exblaugrana Messi. Per a un públic més adult, sèries exitoses com La Casa de Papel o el Juego del Calamar també protagonitzen algunes propostes.

Mones solidàries Aquest any el Gremi s’ha aliat amb el xef José Andrés i la seva fundació World Central Kitchen per ajudar els refugiats ucraïnesos que fugen de la guerra cap a països veïns. Juntament amb el gremi de Girona i el de Tarragona, ha creat la campanya ‘Mona per la pau’ i cada pastisser que s’hi adhereixi donarà 1€ per cada mona venuda a l’ONG. Els agremiats que participin en aquesta iniciativa ho indicaran en el seu establiment i també en les bases dels seus pastissos. Després de Setmana Santa, cada participant ingressarà directament la seva donació a la fundació World Central Kitchen, que recull aportacions de particulars i col·lectius de tot el món.