Desarticulen un grup acusat d'organitzar macrofestes il·legals

Els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup criminal acusat d'organitzar 25 macrofestes il·legals durant la pandèmia de la covid-19. Hi ha 3 detinguts per estafa i falsificació documental.

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup acusat d'organitzar 25 macrofestes il·legals durant la pandèmia. Hi ha 3 persones detingudes per estafar uns 200.000 euros i falsedat documentals

Modus operandi

Segons la policia catalana, els detinguts reservaven allotjaments rurals ocultant la seva identitat i posteriorment simulaven el pagament de la reserva amb un justificant amb dades bancàries falses. Feien creure al propietari que, a causa de la proximitat del cap de setmana, el pagament no es faria efectiu fins passats uns dies. Un import que no s'arribava a efectuar mai. Els Mossos estimen que van arribar a defraudar uns 200.000 euros.

Mentrestant, desplegaven, sense el consentiment dels propietaris, festes il·legals amb fins a 300 assistents, en habitatges amb aforament de no més de 10 o 15 persones. Els investigats no donaven la ubicació de la festa fins ben entrada la nit per evitar l'actuació de la policia, embutxacant-se els diners de la venda d'entrades i consumicions.

Un sistema, segons els Mossos, on els investigats estaven perfectament organitzats. Després de passar a disposició judicial, els 3 detinguts per estafa i falsedat documental van quedar en llibertat provisional.

Els habitatges de turisme rural on van tenir lloc les festes es troben a les comarques del Maresme, Noguera, Garraf, Pla de l’Estany, Alt Camp, Baix Empordà, Gironès, Bages, Osona, La Selva i el Tarragonès.