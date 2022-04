Ramon Mirabet toca de peus a terra amb 'Free'

Si alguna cosa hem après en aquests dos anys de pandèmia és que la vida és imprevisible, així que aprofitem el temps i anem guixant objectius complerts en la nostra llista de desitjos vitals. Aquesta vindria a ser una de les màximes del nou disc de Ramon Mirabet, 'Free', que ens convida a reflexionar sobre la brevetat de la vida i la necessitat de despullar els nostres veritables anhels. El cantant de Sant Feliu de Llobregat ha presentat a 'Punts de vista' el seu quart treball discogràfic i ha explicat a Tània Sarrias la necessitat de viure noves experiències musicals.

Ramon Mirabet és d'aquells artistes que és feliç tant en un petit bar amb el caliu d'un grup d'amics com en un gran concert ple d'ulls expectants. Gràcies a la seva carrera musical ha tingut l'oportunitat de gaudir de posades en escena en diferents formats, des de el plató d'un talent xou de la televisió francesa a concerts en alta mar.

I és que la darrera de gira del músic català, 'Gira del Mar', el va portar a navegar pel mediterrani amb la seva guitarra a l'espatlla! Va pujar a bord d'un veler històric de Cadaqués i va viatjar per les costes catalana i balear.

Ara el podrem veure a terra ferma. Té més de trenta dates confirmades per tot el territori amb la nova gira i una de ben especial el 29 d'abril al gran Teatre del Liceu .

Despullant emocions durant gairebé un dècada

El nou disc de Mirabet, 'Free', és un cant a la vida i a les relacions humanes. El disc proposa una experiència sensorial, amb cançons que profunditzen en els sentiments que inquieten al compositor i amb el que segur que empatitzen els seus seguidors. Al plató de 'Punts de vista' ha presentat el tema 'Hope You Listen to This Song'

Aviat se celebraran els 10 anys de Ramon Mirabet a escena. Un músic que ens va venir gràcies a la seva popularitat a la televisió francesa, però que mai ha perdut la perspectiva en el seu recorregut. Canta en l'idioma que li neix en cada moment, sent fidel a les emocions i no a les lògiques comercials.

Després de gairebé 10 anys marcat per l'esperit internacional de les seves cançons, 'Free' suposa un punt i a part en la carrera de l'artista, nou cicle vital on Mirabet es nodreix de les seves experiències compartides després dels mesos de pandèmia.