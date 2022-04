La persona ferida greu per un incendi al carrer València de l'Eixample de Barcelona és la llogatera del bar on s'ha originat el foc i, a hores d'ara, està ingressada a l'Hospital Vall Hebron sota custòdia policial. En total, quatre persones han resultat ferides, dues menys greus, pel foc tot i que han estat ateses 34 persones. La Guàrdia Urbana de Barcelona ja ha restablert el trànsit del carrer València aquest dimarts a les 10.15 hores.

Els bombers han extingit l'incendi a primera hora del matí que ha causat grans flames que han anat pujant de plantes afectant fins a vuit finques i que ha obligat a evacuar un parell d’edificis del carrer València i l'avinguda Roma. Segons els Bombers de Barcelona han rebut l'avís sobre les 3.50 hores de la matinada dels veïns alertant d'"una explosió amb boles de foc".

“Les flames i les llengües del foc arribaven per tota la galeria de la part del terrat“

"Vam intentar baixar, alguns veïns deien que hi havia foc i vam tirar cap amunt. Vam obrir la porta del terrat. Les flames i les llengües del foc arribaven per tota la galeria de la part del terrat. Érem 15 veïns, alguns es van quedar al balcó. Alguns van saltar a l'edifici contigu. Al final van arribar els bombers. Quan estàs en una situació així, sembla una eternitat", explica la Iliana president de la comunitat de veïns de la finca afectada i que no podran tornar a casa seva una paret estructural de l'edifici ha resultat afectada.

El punt d’origen de l’incendi ha estat el local del bar del número 73 del carrer València on s’han format boles de foc que s’han propagat per l’interior i ha afectat fins a vuit edificis. En aquell moment, no hi havia gent a dins del bar.

