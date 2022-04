Gervasio Deferr, el triple medallista olímpic en gimnàstica olímpica, ha escrit el llibre ‘El gran salto’ on explica la seva vida. Una vida plena de bons resultats en la seva carrera professional però també d’experiències dures com la seva addicció a l’alcohol i les drogues, que intenta superar.

“Podré perdre la batalla, però no em rendiré“

L’exgimnasta té clar que és un lluitador: “Podré perdre la batalla, però no em rendiré”, assegura a Noms Propis, entrevista disponible a rtveplay.cat. Deferr està segur que si algun dia mor serà per no poder deixar de consumir substàncies i no perquè “es foti un tir al cap”. “Jo no em vull matar, però hi ha vegades que no ser dir prou”, assenyala. Era en aquells moments, quan no sabia dir prou, quan “se li anava de les mans”.

El triple medallista remarca que dels 30 als 40 anys ha estat perdent el temps i “ha fet les coses molt malament”. Destaca el fet que quan es dedicava a la gimnàstica ho feia amb molta passió però que aquesta mateixa intensitat també l’ha aplicat en els pitjors moments de la seva vida: “Quan ho faig bé puc ser campió olímpic i quan ho faig malament em puc enfonsar en el fons més profund i això és el que m’ha passat”. Afortunadament, Gervasio Deferr confessa que es va adonar a temps i va demanar ajuda el 2017 per poder reconduir la seva vida.

Escriure un llibre per explicar el que li ha passat en els darrers anys és, segons diu Deferr a ‘Noms Propis, és el salt més difícil que ha fet mai. I segons apunta l’exgimnasta, ho ha fet sense vergonya, amb orgull, amb valentia i “cada dia perdonant-se una miqueta més.”