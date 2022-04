'Tosquelles. Com una màquina de cosir en un camp de blat' és la primera gran exposició que es dedica a aquest psiquiatre gairebé desconegut a Catalunya, però amb força més predicament a França. Prova d'això, és que la mostra ha despertat l'interès no només del CCCB i del Reina Sofía, que la coprodueixen, sinó també del museu de Tolosa Les Abattoirs i de l'American Folk Art Museum de Nova York. La mostra visitarà els quatre equipaments, en versions adaptades.

Com era la psiquiatria abans? Quines teràpies s'empraven? És tot com ens mostren les pel·lícules de por? El CCCB inaugura aquest cap de setmana una exposició per descobrir la figura del psiquiatre reusenc Francesc Tosquelles i la seva pràctica mèdica revolucionària.

Va plantejar una autèntica "revolució" a les institucions hospitalàries heretades del segle XIX, sosté la crítica literària i comissària Joana Masó. Per començar, va canviar el punt de vista: qui s'havia de curar eren uns centres que estaven "malalts" des del punt de vista de l'atenció als interns . Per això, va treballar per formar millor els professionals , que esdevenen alhora guaridors i pacients en unes teràpies col·lectives per fer avançar els centres.

Tosquelles es va exiliar a França i va ser en aquest país on va poder desenvolupar les seves tesis. Concretament, al centre de Saint-Alban, que es va convertir en un refugi per a artistes d'avantguarda que convivien amb interns, pagesos, monges, metges i infermeres, prova de l'obertura que el metge volia en aquestes institucions.

Experimentació amb les arts

El metge va introduir l'experimentació amb el teatre, el cinema i l'escriptura, com a eina terapèutica fonamental per als interns. Des d'aquesta base, el comissariat de l'exposició proposa un diàleg entre una sèrie de materials documentals (molts, inèdits) i una important selecció de peces d'art que inclouen obres d'autors d'avantguarda surrealista com un llibre de Paul Éluard il·lustrat per Gérard Vulliamy, el llibre de Tristan Tzara il·lutsrat per Joan Miró, o l'obra de Brassaï i Antonin Artaud, entre altres.

El recorregut històric el complementen una sèrie de creacions contemporànies produïdes o no per a l'ocasió, com una pel·lícula experimental prèvia de Mireia Sallarés, o les peces de Roger Bernat, Angela Melitopoulos o Perejaume, que convida el visitant a caminar descalç sobre un terra fet de suro d'alzina.