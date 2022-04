Els infants i adolescents que han patit abusos sexuals poden fer front a una teràpia amb l’ajuda del millor amic de l’home: els gossos. Ha estat el servei de Barnahus de Tarragona qui ha posat en marxa aquest tipus de teràpia que serveix perquè els menors s’obrin a l’hora d’explicar les vivències traumàtiques que han patit i puguin gestionar millor les emocions.

La Fundació Affinity s'encarrega del servei que es fa amb gossos rescatats. "Els gossos són molt sociables, inspiren confiança i els nens empatitzen molt pel fet de ser adoptats", ha afirmat Maribel Vila, responsable de les teràpies.

Les responsables del nou servei detallen que els resultats obtinguts són molt positius , ja que la teràpia millora els canals de comunicació i els fa més agradables. "Hi havia menors que no acaben d'arrencar i després de fer la teràpia amb el gos tot fluïa amb més naturalitat", ha indicat Ester Cabanes, responsable de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Aflorament d’abusos sexuals

"A Europa 1 de cada 5 persones han estat agredides sexualment en algun moment de la seva vida", ha dit Cabanes. A Catalunya i Espanya hi ha hagut un aflorament d'abusos sexuals d'entre un 1,5% i el 2%, mentre que a Tarragona se situaria al 4,5%, ha concretat. Per la responsable de la DGAIA, l'aflorament de casos es deu al fet que les víctimes comencen a conèixer la unitat de Tarragona. "Sabem que poden ser ateses sense el temor de ser jutjades", ha afegit.

El model Barnahus - que significa casa dels nens en islandès- és un servei d'atenció als abusos contra la infància que està promogut per Save the Children a Espanya. El principal objectiu és evitar la revictimització dels infants i adolescents i, per això, el servei coordina en un mateix espai tots els departaments implicats, com ara el policial, servei de protecció, justícia i salut, en casos d'abús sexual infantil.

La unitat de Tarragona, que és pionera i única al país, tindrà noves instal·lacions a partir de l'últim trimestre d'enguany. Les obres ja han començat i es preveuen que estiguin enllestides el setembre que ve. El nou edifici s'està construint a pocs metres de l'actual emplaçament i tindrà l'aspecte d'una llar.