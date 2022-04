El Parkinson, una malaltia que es triplicarà l'any 2050

El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent. A Catalunya, prop de 30.000 persones la pateixen. Aquest dilluns 11 d'abril se celebra el Dia Mundial del Parkinson, una afecció que segons els neuròlegs es triplicarà el 2050.

El Parkinson es caracteritza per una pèrdua o degeneració progressiva de les neurones que ajuden a controlar el moviment. Això pot provocar tremolors, però també desequilibri, dificultat per moure's, rigidesa o moviments més lents. Les persones que tenen Parkison veuen com a poc a poc comencen a tenir cada cop més dificultats per lligar-se les sabates, per escriure o per vestir-se. Es veuen incapacitades per fer tasques del dia a dia.

Tocar el piano com a teràpia

A l'Imma, de 59 anys, li agrada tocar el piano. Va començar com a teràpia fa 8 anys quan li van diagnosticar Parkinson. Un dia va sentir la seva filla a tocar i se li va ocórrer que en podia aprendre com a teràpia, per recuperar la mobilitat a les mans. Va demanar a la filla que li ensenyés a tocar i a llegir les partitures i ara, en una entrevista pel Dia mundial del Parkinson, fa una petita demostració al piano que hi ha al vestíbul de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron. "No penso abandonar-ho. És meravellós i noto com el cervell treballa", destaca.

Imma Paulo ha après a tocar el piano després que li diagnostiquessin Parkinson

"Espanta molt. No saps què serà de la teva vida. Per a mi un bon antídot ha estat llegir poc sobre la malaltia. Allò just per saber el que necessitava; no vull saber tot el que em pot passar, ja m'ho trobaré o intentaré no trobar-ho", sospesa. Durant aquests anys, a més de la medicació, ha intentat buscar aquelles activitats que més la podien beneficiar i, així, ha practicat taitxí i pilates. "Són eines brutals", diu.