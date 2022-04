Xifra rècord. El curs vinent hi haurà més de 413.000 places d'FP, és a dir, un 34% més que actualment. En grups, Educació ha informat que n'hi ha 276 de nous. Més enllà de l'FP inicial i bàsica, els consellers d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i d'Empresa, Roger Torrent, han presentat aquest dilluns l'FPCAT365 que inclou tota la formació professional al llarg de la vida de manera integrada.

La preinscripció

Un dels principals canvis en la preinscripció de l'FP per aquest any és la priorització dels alumnes de 4t d'ESO. Per això, hi haurà un primer termini només per a ells del 17 al 23 de maig. Cambray ha asseverat que tots els alumnes de 4t d'ESO tindran plaça en la família que escullin, amb l'objectiu d'evitar l'abandonament escolar. Un cop finalitzat aquest període, la resta de persones que vulguin cursar FP podran fer la preinscripció entre el 25 i el 31 de maig.