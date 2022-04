La benedicció de les palmes torna a l'exterior de la Sagrada Família

Centenars de persones han assistit aquest diumenge a la benedicció de rams que després de dos anys d'aturada obligada per la pandèmia s'ha tornat a fer a la plaça de la Sagrada Família. L'any passat aquesta celebració es va fer a porta tancada a l'interior de la basílica i amb l'aforament reduït i el 2020 només es va poder seguir per 'streaming'.

Enguany aquesta tradició cristiana, que recorda l'entrada de Jesucrist muntat sobre un ruc a Jerusalem amb els seus deixebles, ha pogut tornar a sortir al carrer. Grans i petits han sacsejat palmes, palmons, branques de llorer o d'olivera mentre el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, espargia l'aigua beneïda.

El bisbe auxiliar de Barcelona beneeix els rams i els fidels que s'han acostat a la Sagrada Família | ACN

Gordo ha pregat per la pau tot demanant que no es repeteixi “mai més la guerra ni la barbàrie” i ha desitjat “una bona Pasqua a tots els presents”. Acte seguit, ha tornat a l’interior de la basílica, on l’esperaven els 2.300 persones que uns dies abans havien recollit la invitació per assistir a la missa.