Trezor: "L'escena musical actual està buida de contingut"

Tot és política. En el programa d’avui, a Efecte Collins, els Trezor ens mostren la capacitat que té el ball i la música electrònica per reivindicar causes socials. Deixar-se anar pel ritme de la música i perdre el cap és quelcom eufòric que et permet veure les problemàtiques amb perspectiva.



Ballar a més, és universal. S’ha fet des dels orígens de la humanitat amb les danses ancestrals i no entén de races, sexes, gèneres ni cap altra distinció humana. La seva part de crítica i reivindicació ja estava present en el seu origen.



La música pels membres de Trezor és un art que esdevé un acte de protesta. Ells volen fer ballar els seus oients com a mostra de la revolució que pot promoure l’ésser humà amb el seu propi cos. Ballar uneix a tot el món. Quan ballem s’enforteix el cor i disminueix l’estrès, tot el que provoca un concert de Trezor.

Un moment de l'actuació de Trezor rtve catalunya



Jordi Way: "L'escena musical actual està buida de contingut" La banda, formada per Mar Orfila i Jordi Way, té un compromís social que va més enllà de la música. El duo mostra interès per observar les problemàtiques que viu la ciutadania i reivindicar-les. Trezor sent que l’escena musical actual està buida de contingut i volen canviar-ho. Creen cançons per alliberar el cos i l’esperit.



Venim de moments foscos que han deixat entrar moltes emocions negatives, i Trezor té el ferm convenciment que la música ens salva. Son curiosos i busquen històries que els emocionin per poder-les explicar a través de les seves cançons i fer-les transcendir. Com la de Cloe Aicart.

Cloe Aicart: el seu procés La Cloe és una nena que, després de patir assetjament escolar als vuit anys, va fer un canvi de sexe. A 'My Passenger' queda recollit el seu procés de transició i de com, a vegades, la vida és qüestió de acceptació i celebració. Explicar la seva història ha calat en el col·lectiu transsexual i ara és tot un exemple. Aquesta cançó i el seu videoclip mostren el procés de creació habitual de Trezor. El duo barcelonès posa la mirada a l'exterior per detectar problemes socials que ocupin el dia a dia dels ciutadans. Amb la seva música, els relaten i els treuen a la llum per aportar el seu granet de sorra i ajudar les persones. 05.06 min Efecte Collins MY PASSENGER per Trezor