Els comerços catalans pronostiquen que l'alça de preus de l'energia i el fre al consum que causarà a curt termini la inestabilitat generada per la guerra d'Ucraïna afectarà de manera "molt important" la marxa del seu negoci. Segons una enquesta elaborada per la patronal PIMEC, un 96% dels comerciants preveuen que patiran aquesta impacte negatiu en el seu dia a dia, i el 86% ja ha notat una disminució de les vendes.

01.16 min L'encariment de l'energia pesa com una llosa sobre el petit comerç | HÉCTOR MARÍN

La disminució de la demanda arriba en un moment molt delicat per a uns negocis petits i mitjans que estan patint com mai l'encariment de la factura energètica. Un augment del cost de l'electricitat i dels carburants que perjudica no només els sectors més intensius en l'ús energètic sinó a tota la resta, de manera que sis de cada deu establiments asseguren que no han tingut cap altre remei que repercutir aquesta alça de costos als seus productes i serveis, mentre que d'altres l'han absorbit a través de la reducció dels seus marges.

En aquest sentit, un 43% dels consultats declara que està pagant la factura de la llum i el gas amb preus entre un 10 i un 20% més cars. El petit comerç té poca capacitat de maniobra. A banda de canviar alguns llums per leds, és difícil implantar solucions que permetin un estalvi significatiu de la despesa energètica.

Els sectors que més estan patint la pujada energètica són el de la restauració i l'hostaleria, amb un 97% d'empreses afectades, i el de l'activitat d'alimentació i begudes, amb un 96%. L'enquesta recull l'impacte directe de l'augment de l'energia, és a dir del consum propi, però també l'indirecte com el transport, el repartiment o les noves matèries.