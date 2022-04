La candidatura Pirineus-Barcelona costaria 1,4 milions

Ja es coneixen alguns dels detalls tècnics de la candidatura als JJOO d'hivern. La Generalitat ha fet públics, per mandat del Parlament, els estudis fets públics estan 16 informes tècnics elaborats entre 2018 i 2021 per Ferrocarrils de la Generalitat, per encàrrec del Departament de Presidència, per a contemplar si Catalunya tenia la capacitat tècnica d'organitzar uns Jocs.

"⛷️ La Generalitat fa públics tots els seus informes tècnics previs a la negociació de la candidatura dels JJOO amb el COE i l'Aragó





El cost de la candidatura En ells s'estimava que una candidatura en solitari de Pirineus-Barcelona tindria unes despeses totals d'1,39 milions d'euros, mentre que els ingressos estimats serien d'1,5 milions. "Els Jocs no han de generar cap cost extraordinari als ciutadans. És inqüestionable que el seu marc financer ha de ser l'equilibri entre despeses i ingressos", s’apuntava en un dels dossiers. El Govern preguntarà per separat el Pirineu sobre els Jocs Els 16 informes elaborats entre 2018 i 2021 analitzen diferents àmbits, des de l'organitzatiu, pressupostari, publicitari, comunicatiu, d'infraestructures o de proves i seus, entre altres aspectes, davant la possibilitat que Catalunya volgués organitzar en solitari la cita olímpica. Tots aquests estudis són els que han servit de base per negociar amb el Comitè Olímpic Espanyol i Aragó. Per tant, encara es desconeixen els detalls de l’acord consensuat amb el COE del que finalment s’ha desmarcat el govern de l’Aragó, que presentarà una proposta alternativa.

El repartiment de les proves Els informes de la Generalitat també analitzaven un hipotètic repartiment de proves en diferents emplaçaments de Catalunya o a l'estranger, com a Sarajevo o els Alps francesos, amb les fortaleses o febleses tècniques que podien tenir. El COE valida l'acord sobre els JJOO i no contempla modificar-lo Així, proves que segons l'acord del divendres acolliria Aragó, en aquells dies els informes proposaven que fossin situades en el Pla d'Anyella (biatló i esquí de fons) o a Barcelona i Sabadell (patinatge artístic, patinatge de velocitat en pista llarga i en pista curta i cúrling), si bé s'admetia que eren poc viables tret que es realitzés una inversió econòmica important. Segons la Generalitat, el cost dels informes, les assistències tècniques i altres despeses va ascendir a un total de 475.000 euros, finançats al 50% pel Departament de Presidència i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Aragonès s'encara amb Carrizosa El president de la Generalitat, Pere Aragonès, adverteix que si la candidatura dels JJOO d'Hivern 2030 no tira endavant, s'hauran de demanar responsabilitats al Govern d'Aragó. "Aragó no l'ha subscrit. Si això no tira endavant, no demani responsabilitats a la Generalitat, ni al COE ni al Govern de l'Estat" ha replicat al líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, durant la sessió de Control al Parlament. “��️ SESSIÓ DE CONTROL AL #PARLAMENT | Pere Aragonès demana a @CiudadanosCs "una mica de respecte" pels ciutadans del Pirineu.



��️ "Si els JJOO no tiren endavant no demani responsabilitat a la Generalitat"



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/CVC3FCxmr3“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 6, 2022 Carrizosa ha acusat Aragonès de posar en risc la candidatura dels JJOO i de tenir por que hi hagi "un altre èxit" a Catalunya com el dels JJOO de Barcelona l'any 1992 per no voler, a parer seu, pactar una candidatura conjunta i en igualtat de condicions amb Aragó.