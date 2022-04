Un 11% de la població ocupada de Catalunya pateix pobresa

A Catalunya 351.000 treballadors són pobres malgrat tenir una feina. Això representa quasi l'11% de la població ocupada. Així ho recull un informe de Comissions Obreres corresponent al 2021. En ell s'analitza l'impacte de la crisi sanitària originada per la Covid-19.

Dificultats econòmiques malgrat tenir feina

Tenir treball no és garantia per arribar a final de mes. La pobresa laboral ha augmentat amb la pandèmia i 351.000 persones arreu de Catalunya reconeixen dificultats o moltes dificultats per pagar les factures malgrat que estan treballant.

El 2020 la taxa de pobresa en el treball era del 10,9 %, aquesta s'ha reduït una mica en aquests últims 2 anys a causa de l'increment del salari mínim interprofessional.

Durant la pandèmia, 425.000 persones, el 14,7 % de la població ocupada va fer teletreball. Més de 100.000 llars se'n van trobar sense ingressos laborals, el que va afectar unes 175.000 persones. La part positiva és la reforma laboral que ha fet augmentar els contractes indefinits.

Enguany, hi ha 24.000 llocs de treball menys que l'any 2019.