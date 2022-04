En Xavier Mañosa ha ideat tantes peces que seleccionar-ne només unes poques ha estat una decisió complicada per l'Òscar Dalmau. L'artesà és el convidat del periodista en el capítol d' Helvètica dedicat a l'artesania i junts repassen aquells treballs més destacats. I és que Mañosa és dissenyador industrial, però el material que més utilitza per a les seves creacions és la ceràmica. No produeix grans sèries ni de manera industrial; elabora cada peça com si fos l'única.

Una de les seves creacions més destacades és una peça multifuncional que, a primera vista, segur que no saps quines utilitats té. Però, si la desconfigures, veuràs que la pots utilitzar de florer, de làmpada d'oli o, fins i tot, la seva part de dalt et servirà per posar-hi espelmes. Una segona creació és la d'una gran làmpada que la pots veure present en molts espais, fins i tot públics. Es tracta d'una peça en col·laboració amb un estudi de moda i, per Mañosa, "té una cosa màgica". I és que la seva forma funciona molt bé i, a més, té un material opac, molt estètic visualment, i una llum zenital que crea un ambient tranquil. És tan maca que podria haver passat pel capítol dedicat a la il·luminació.

Escaires de Xavier Miñosa RTVE Catalunya

Una altra peça que Mañosa reconeix que és molt important per ell és l'escaire. En ella utilitza un procés d'extrusió, que significa que el material passa per una matriu que el modifica com si fossin xurros preparats per ser sucat amb xocolata. Hi veus les similituds amb el dolç?

Per acabar, una de les col·laboracions més reconegudes de Mañosa va ser la que va dur a terme amb Hermès, una marca de luxe. Segons l'artesà, és comú que la marca es fusioni amb altres artistes per a la creació d'aparadors. En el seu cas, la idea era fer un gran rellotge com a protagonista. El resultat va quedar tan bé com pots veure a continuació. Però no va ser gens fàcil: va tardar mig any per fer-lo i reconeix que va ser un maldecap haver de construir-lo en aquest espai tan petit. Això sí, el rellotge funcionava de veritat!