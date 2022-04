Aida Folch, la actriz que sueña con dirigir una película

Madres es un drama sobre un grupo de progenitoras preocupadas por la salud de sus hijos y de los profesionales que trabajan en el área de pediatría. Sin embargo, el concepto de la serie va más allá, son historias de amor y superación que hablan de los sacrificios que implica la maternidad. Una serie con una visión femenina, debido a que esta creada y protagonizada por mujeres. “Hemos querido ofrecer una visión más femenina porque quién mejor que nosotras contar como somos dentro de nuestras diversidades”, argumentaba Aida Folch. Está ambientada en el ala pediátrica de un hospital de Madrid que muestra el día a día de los pacientes, los doctores y las acompañantes.

La ficción estrena este viernes su cuarta temporada. La actriz desvela que ya había rodado dos temporadas cuando la serie se estrenó y tras la gran acogida que tuvo, han rodado otras dos. ¿Dónde reside la clave del éxito? Aida Folch señala que la popularidad que ha obtenido la serie ha sido gracias a la COVID 19: “Cuando estrenamos la primera temporada, estábamos en plena pandemia y confinamiento. Eso hizo que muchísima gente y familias enteras consumieran mucha más cultura y nosotros estuvimos dentro de ese catálogo” afirmaba la reusense.

La actriz reusense ha salió de la cantera de Cuéntame cómo pasó , una de las series más importantes de la televisión española. Quizás la conozcáis mejor por F rançoise Alcántara, Aida era la joven que estaba detrás de este personaje. Françoise es, en Cuéntame, la hija de Miguel Alcántara y Marie Chantalle . Los espectadores la conocieron en la décima temporada , cuando el hermano de Antonio llegó desde Francia para disfrutar de las vacaciones con la familia Alcántara. “Me acuerdo que me llamaron para hacer un capítulo solamente y yo no sabía si tenía que hacer acento de francesa. No tenía ni idea. Me lo dijeron todo ese mismo día y de un capítulo se convirtió en cinco años , en muchas temporadas y es un personaje muy querido por mí y por el público”, añadía Aida Folch. Tras su llegada a nuestros país, tuvo pequeños roces con Paquita, la nueva esposa de su progenitor. La catalana abandonaría la serie española a final de la decimocuarta temporada .

Rodando bajo las órdenes de Federico Moccia

La nueva aventura profesional para Aida Folch está en Italia. La actriz ha grabado la película Mamá aquí mando yo, el nuevo proyecto profesional de Federico Moccia. ¿Quién es el? es un escritor y director italiano. Su producción literaria es amplia y entre sus títulos más destacables están: Perdona si te llamo amor, Tengo ganas de ti, Mil noches sin ti, Tú, simplemente tú y 3 Metros sobre el cielo, el libro que le llevó a la fama. Aida recuerda entre risas como el director le contactó para formar parte de su próxima película: “El año pasado me escribió Federico Moccia, el escritor, y yo pensé que era una publicidad. Lo vi en el email y no, no era él. Y me dijo. Hola Aida, sono Federico Moccia y me gustaría que estuvieras en mi próxima película”. La actriz se quedó en shock tras esta proposición por lo que a la mañana siguiente le llamó. Ella le argumentó que no sabía hablar italiano. A lo que él le respondió, ¿pero te gustaría estar en la película? Entonces aprende tus frases y vente para Roma.

Además, este no es el único proyecto que tiene la catalan entre manos, ya que tiene pendiente el estreno de una película sobre Joan Miró. Hay otro reto profesional que ronda por la cabeza de Aida y aunque no es un trabajo a corto plazo, tiene muy claro que su sueño es dirigir una película, la cual ya tiene nombre: “No tenemos productor. Es muy difícil y muy caro. Y quizá tengo que escribir otra cosa que sea más posible, más realista” recalcaba ante Julia Varela.