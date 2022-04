Roba Estesa és la veu d’una generació que ha vist com el somni capitalista que li havien promès ha caducat. Una generació que s’ha adonat dels grans problemes d’aquesta societat perpetrats per l’heteropatriarcat i que vol ensorrar-los. Una generació que fa de la precarietat el seu estil de vida i aconsegueix donar-li la volta.

Fora de l’àmbit de la música tenim exemples que sorgeixen de la precarietat i la transformen com el podcast ‘Estirando el Chicle’ o sense sortir de Catalunya ‘Gent de Merda’. Trets en comú? Veus femenines que busquen trencar amb tot el punt establert i fer-ne un modus vivendi. Per què escoltem cançons que parlen de relacions tòxiques i les compartim? Per què el món laboral és tan agressiu amb cert col·lectiu i ningú alça la veu?

Estendre la roba Roba Estesa té la intenció de trencar amb el dit espanyol: ‘Los trapos sucios se limpian en casa’. Existeixen problemes estructurals, com per exemple la violència domèstica entre d'altres, que són fets col·lectius i que la societat hauria de ser suficient madura per treure'ls a la llum i poder tractar-los. Per què no podem treure fora de casa els problemes d’una societat podrida i resoldre’ls? Això permetria una evolució i una millora col·lectiva. Les generacions precedens han patit una dissociació del seu individu com a persona dins de la societat i es posen les mans al cap amb certs comportaments, actituds o desitjos col·lectius. El panorama actual està tan infamat que aquest sentiment d'"estem fotuts" és el que uneix. Roba Estesa ha sabut trobar-lo entre el seu art i el seu públic. 04.34 min Efecte Collins OCEÀ per Roba Estesa Representen una generació perduda, que ha de viure pitjor que els seus pares. Tenen tots els números. Però per què exactament? Per què les destrosses dels avantpassats han trencat el futur o perquè s’han adonat realment que el mecanisme de sempre no funciona?

El canvi amb accions Les generacions precedents veuen la joventut com una generació que té molt discurs però no actua. Les membres de Roba Estesa, demostren que si que hi ha grups que actuen. Es posicionen políticament i assumeixen la responsabilitat que això suposa. A més, plantegen accions explícites com un protocol a seguir davant d'agressions masclistes als seus concerts. Aquest representa una de les accions més importants per aconseguir el seu objectiu: crear un espai segur.