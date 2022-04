Les residències de gent gran aixequen restriccions

Salut i Drets Socials han acordat recuperar la normalitat i les activitats a les residències de gent gran, però mantenint certes mesures de prevenció enfront de la covid. L'objectiu és donar resposta a l’afectació psicoemocional, la pèrdua de l’autonomia personal i de les relacions interpersonals que ha representat la pandèmia per a les persones grans.

Fora quarantenes

Amb aquests elements s’estableix que els residents que siguin contactes estrets d’una persona infectada de covid, independentment del seu estat vacunal, no hauran de fer quarantena. Així mateix, els contactes estrets que hagin passat el coronavirus en els 90 dies previs podran estar als espais comuns i participar de les activitats habituals de la residència.

Això sí, se’ls faran proves per detectar possibles casos asimptomàtics; hauran d’utilitzar mascareta quirúrgica i, si no és possible, mantenir la distància de seguretat i la ventilació correcta. Si han de compartir espais comuns, cal fer-ho amb horaris diferents.